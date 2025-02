La Fiat Grande Panda 2025 arrive en hybride dès 18900 euros

Fiat Grande Panda 2025

Lancée commercialement en 100 % électrique, la Fiat Grande Panda arrive désormais au catalogue en motorisation hybride. Il s’agit bien entendu de la motorisation Mild hybrid de 100 ch, également proposée sur sa cousine Citroën C3.

Des prix à partir de 18900 euros

Alors qu’en électrique la Fiat Grande Panda RED est affichée à 24900 euros avant déduction du bonus écologique, la version hybride de 100 ch s’affiche à 6000 euros de moins. Le delta sera toutefois inférieur, selon votre montant de bonus : 2000 euros pour tous, ou 4000 euros selon conditions de revenus. Mais au-delà de la différence de prix qui peut tomber au plus bas à 2000 euros seulement, la version hybride répond aussi à d’autres besoins, et notamment pour tous ceux qui ont besoin de pouvoir effectuer de grands trajets de temps en temps, ou qui n’ont pas de prise de recharge à domicile.

En entrée de gamme, la Fiat Grande Panda hybride s’affiche en version Pop et non en version RED.

Voici l’équipement de série de la version Pop : Climatisation manuelle, Combiné d’instrumentation numérique 10 », Vitres avant et arrière électriques à implulsion, Volant réglable en hauteur et en profondeur, Jantes 16 » acier avec enjoliveurs, Projecteurs full LED, Connectivité smartphone sans fil, Système UconnectTM tactile 10,25 », système audio 4 haut-parleurs, et également tous les équipements de sécurité obligatoires ( régulateur limiteur de vitesse, Freinage autonome d’urgence avec détection des piétons et cyclistes, Bouton d’appel d’urgence, Allumage automatique des projecteurs, Alerte d’attention du conducteur, Lecture des panneaux de signalisation, Radars de stationnement arrière ).

Désormais une citadine de base n’est donc plus si dépouillée, et la présentation est ici un peu moins cheap que sur la version RED. Ceux qui en veulent un peu plus auront le choix vers deux autres finitions, facturées chacune 2000 euros puis 1500 euros de plus que la précédente.

Grande Panda Pop 1.2 Hybrid 100ch eDCT6 : 18900 euros

Grande Panda Icône

Pour 20900 euros avec la même motorisation 1.2 Hybrid 100ch eDCT6, la Grande Panda ajoute de nombreux équipements supplémentaires : climatisation automatique, radars avant, caméra de recul, rétroviseur intérieur électrochrome, essuie-glace automatique, chargeur à induction, Système Uconnect de 10,25 pouces avec navigation…

Grande Panda Icône 1.2 Hybrid 100ch eDCT6 : 20900 euros

Grande Panda La Prima

La version La Prima présentée dans les photos de cet article est évidemment plus seyante, avec des jantes alliage 17″, des barres de toit, le pilier central noir brillant, les vitres arrière surteintées et des sabots argentés au niveau des boucliers. A l’intérieur, toujours une sellerie tissu mais un vrai revêtement en bois de bambou face au passager avant !

L’équipement de série comprend aussi : volant soft touch, éclairage du coffre, rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables, siège passager avant réglable en hauteur, accoudoir central avant, banquette arrière rabattable 60/40.

Grande Panda La Prima 1.2 Hybrid 100ch eDCT6 : 22400 euros

Une citadine nouvelle formule

Au lieu de renouveler l’expérience d’une citadine basse façon Punto, Fiat fait grandir la famille Panda avec cette Grande Panda hybride. Les tarifs attractifs et l’équipement proposé devraient jouer en sa faveur, tout comme la réduction du nombre de citadines bon marché. Clairement, la Grande Panda a un boulevard devant elle !

