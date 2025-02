Volkswagen T-Roc 2026 : que nous promet la deuxième génération ?

Volkswagen T-Roc 2026 – illustration : Kolesa

Volkswagen a décidé de marquer les esprits avec la nouvelle génération de son T-Roc, une version 2026 qui pourrait bien être la dernière à rouler au moteur thermique dans le catalogue de la marque. En plein virage vers l’électrification, cette annonce a de quoi surprendre. La question qui se pose désormais est simple : Volkswagen peut-il vraiment nous impressionner avec un modèle thermique en 2026, alors que les concurrents misent de plus en plus sur l’électrique ?

Un design inspiré mais trop familier ?

Le premier coup d’œil au T-Roc 2026 nous dévoile une silhouette empruntée à son grand frère, le Tiguan. Un choix de design qui semble miser sur la continuité plus que sur l’innovation. La face avant se distingue par une calandre en forme de sablier, soulignée par une bande lumineuse LED IQ Light qui relie des phares à la technologie sophistiquée. C’est élégant, mais loin d’être révolutionnaire, surtout quand on la compare à des concurrents comme le Volvo XC40 ou le Nissan Qashqai, qui ont chacun pris des directions plus audacieuses en matière de style.

Le profil du T-Roc conserve quelques éléments distinctifs de l’actuelle génération, avec notamment une ligne de chrome qui enveloppe les fenêtres jusqu’au montant C. Cependant, la carrosserie plus épurée et les détails au-dessus des passages de roues donnent une allure un peu plus racée. C’est bien fait, mais encore une fois, ce n’est pas une révolution esthétique.

Côté gabarit, il semblerait que le T-Roc 2 soit un peu plus grand, avec des dimensions qui pourraient porter à 4,30 m.

Le T-Roc semble assez proche du modèle sortant – image : NCars

Technologique, mais pas avant-gardiste

À l’intérieur, Volkswagen va mettre le paquet sur la technologie, en intégrant un écran d’infodivertissement de 12,9 pouces, animé par une intelligence artificielle, ainsi que des fonctionnalités comme la connectivité sans fil et l’assistance au stationnement via smartphone. Toutefois, dans un marché où l’intégration technologique est devenue un standard, difficile de s’extasier face à ces ajouts.

Les progrès seront toutefois sensibles par rapport à la version actuel. On espère aussi que ce petit Tiguan verra progresser sa qualité de finition, qui avait largement déçu à ses débuts !

La planche de bord du nouveau Tiguan pourrait inspirer le prochain T-Roc

Des motorisations qui peinent à surprendre

Sous le capot, le T-Roc 2026 mise sur une large gamme de moteurs, allant des hybrides légers de 1,5 litre aux versions plug-in hybrid capables d’offrir jusqu’à 100 km d’autonomie électrique. Ces motorisations sont clairement pensées pour répondre aux normes strictes en matière d’émissions, mais elles semblent, à bien des égards, un peu conventionnelles. Les spéculations indiquent que le prochain T-Roc devrait tout simplement se calquer sur l’offre de la Golf 8 restylée.

On devrait donc retrouver le 1.5 TSI Mild Hybrid de 150 ch, mais aussi la version GTE PHEV avec une puissance de 272 ch ! Entre les deux, une deuxième version hybride rechargeable de 204 ch pourrait être proposée.

Est-ce que Volkswagen osera refaire une version R alors qu’il devient plus que nécessaire de réduire les émissions de CO2 ?

La présentation du nouveau Volkswagen T-Roc 2026 devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année.