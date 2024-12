Voici la première image du Jeep Compass 2025

Jeep Compass 2025

Musclé, le futur Jeep Compass ! Avec un lancement prévu pour 2025, cette nouvelle génération, produite en Italie, a de grandes ambitions pour le marché européen. Voici ce que nous savons déjà sur ce futur modèle stratégique pour Jeep et le groupe Stellantis.

Une nouvelle plateforme pour un Compass modernisé

Adieu la vieille plateforme issue de Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), place à la technologie STLA Medium de Stellantis. Partagée avec des modèles comme les Peugeot 3008 et Opel Grandland, cette architecture offre une flexibilité inédite pour intégrer des motorisations hybrides et 100 % électriques.

Le futur Compass misera sur une diversité de propositions adaptées à tous les besoins. Une version hybride légère à 48V ( Compass e-Hybrid ), avec une puissance de 136 chevaux, sera proposée en prix d’appel. Une motorisation hybride rechargeable, plus puissante, culminera à 195 chevaux et combinera autonomie électrique et polyvalence ( Compass 4xe. Enfin, le Compass proposera plusieurs variantes entièrement électriques, allant de 210 à 320 chevaux selon les configurations en 4X2 et 4X4. À cela pourrait s’ajouter une version thermique 4×4, destinée notamment au marché nord-américain, où la marque Jeep est associée à la tradition des véhicules tout-terrain.

Un design affirmé et fonctionnel

Côté esthétique, le Compass 2025 adoptera un style modernisé sans renier son ADN. Les premiers échos laissent entrevoir des passages de roues élargis, des flancs sculptés et des ailes galbées, renforçant son allure dynamique et robuste.

Pour préserver son gabarit compact, Jeep aurait opté pour un porte-à-faux arrière raccourci, maintenant des dimensions proches de celles du Peugeot 3008, soit une longueur d’environ 4,54 mètres. Un design pensé autant pour le style que pour l’efficacité, en ligne avec les attentes des clients du segment premium.

( lire notre essai du Jeep Compass e-Hybrid 2024 )

Technologie et production : Jeep voit grand

Le nouveau Compass ne se contentera pas d’un look attrayant. Les technologies embarquées devraient être au rendez-vous, avec une connectivité avancée, des aides à la conduite de dernière génération et des options de personnalisation.

La production démarrera à l’usine Stellantis de Melfi, en Italie, au second semestre 2025, avant une commercialisation mondiale prévue pour 2026. Cette usine sera aussi en charge de la nouvelle DS N°8 dès l’année prochaine.

En Europe, le Compass sera un modèle clé pour consolider la place de Jeep face à une concurrence féroce, incarnée par des modèles comme le Volkswagen Tiguan ou le Toyota RAV4.

Le Jeep Compass 2025 visera clairement le haut du segment des SUV compacts généralistes, avec un prix d’entrée estimé autour de 40 000 euros pour la version à deux roues motrices. Une version 4×4 ou électrique pourrait atteindre des tarifs bien supérieurs, mais Jeep parie sur l’alliance de ses performances tout-terrain légendaires et des exigences premium pour séduire.

Cette alternative au Peugeot 3008 disposera d’une offre complète : de quoi poursuivre l’offensive de la marque, dont les ventes sont en progression avec l’arrivée du petit Avenger. ( lire notre essai du Jeep Avenger e-Hybrid )