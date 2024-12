Le concept Jaguar GT va vous étonner

Concept Jaguar GT

Jaguar semble bel et bien prêt à tourner une page de son histoire, en dévoilant un concept de coupé totalement inédit, un modèle qui marque le début de sa transformation en marque automobile entièrement électrique. Avec des images du concept Jaguar GT fuitées en ligne avant sa présentation officielle, le constructeur britannique attire déjà l’attention, non seulement par son design avant-gardiste, mais aussi par l’orientation radicale qu’il prend pour l’avenir de ses véhicules.

Un design audacieux et un logo polarisant

Le concept Jaguar GT, qui sera officiellement présenté lors de la Miami Art Week le 3 décembre 2024, adopte un design étonnamment différent de ce que l’on attendait de la marque. Ce coupé trois-portes, à l’allure futuriste, arbore des grilles rectangulaires larges et striées qui dominent l’avant et l’arrière du véhicule. Ces éléments distinctifs, déjà aperçus dans les teasers précédents, suggèrent une nouvelle direction stylistique radicale pour Jaguar, loin des lignes classiques qui ont caractérisé la marque jusqu’ici.

À l’avant, les phares fins contrastent avec l’absence totale de clusters lumineux à l’arrière, un indice que les éléments d’éclairage seront intégrés directement dans la grille. L’un des aspects les plus frappants est la ligne de toit courbée et le vitrage sans montants, créant une silhouette fluide et moderne qui se distingue des coupés traditionnels.

Concept Jaguar GT

Le concept Jaguar GT présente également un intérieur minimaliste, à l’image de la voiture elle-même. Le volant, aux formes géométriques inhabituelles, et l’absence presque totale de commandes physiques montrent un désir clair de simplicité et d’innovation. Le design intérieur, avec ses sièges élégants et son centre de console surélevé, est complété par des touches métalliques dorées qui ajoutent une note de luxe et de raffinement.

Jaguar se réinvente avec l’électrification

Ce concept de GT n’est pas seulement une vitrine de design, il symbolise également la nouvelle ère de Jaguar, qui abandonne les moteurs thermiques au profit d’une gamme entièrement électrique. Ce virage stratégique est soutenu par une refonte complète de l’identité de la marque, qui met un terme à la vente de véhicules thermiques au Royaume-Uni et prépare son arrivée dans le secteur du luxe électrique.

Le premier modèle de production de cette nouvelle gamme entièrement électrique sera un coupé à quatre portes, qui devrait offrir une autonomie supérieure à 640 km, pour un prix avoisinant les 150 000 euros. Ce modèle est prévu pour être révélé en 2025, avec une production lancée d’ici fin 2026. Deux autres véhicules électriques rejoindront la gamme dans les 18 mois suivant, consolidant ainsi la position de Jaguar dans le marché des véhicules électriques de luxe.

Un nouveau logo et une philosophie renouvelée

En parallèle de cette transformation électrique, Jaguar a également dévoilé son nouveau logo et slogan. Le logo “JaGuar”, écrit de manière controversée, incarne la volonté de la marque de se renouveler tout en restant fidèle à son héritage d’audace et de créativité. Le slogan “Copy Nothing”, ou “Ne Copiez Rien”, souligne cette approche de pensée originale, un appel à ne suivre aucune convention et à oser la créativité sans crainte des tabous. Ce principe, selon Jaguar, remonte à 1935, une époque où la marque se distinguait déjà par son audace dans l’innovation et la conception automobile.

Un avenir électrique prometteur

Le concept Jaguar GT représente bien plus qu’une simple étude de style ; il s’agit d’un message clair et fort sur la direction que la marque souhaite prendre. En misant sur l’électrification et un design radical, Jaguar se place résolument sur la voie du luxe futuriste. Si le concept fait parler de lui, il faudra attendre 2025 pour voir le premier modèle de production.

