Le Ford Puma Gen-E passe à l’électrique, un rival sérieux ?

Ford Puma Gen-E

Ford poursuit son offensive électrique avec le lancement du Puma Gen-E. Ce SUV compact, basé sur le Puma thermique, est conçu pour rivaliser avec des modèles comme le Peugeot e-2008, le Kia EV3 et la Renault 4 E-TECH qui arrive également en 2025. Best-seller de la marque en Europe, le Ford Puma entend bien ne pas laisser ses rivaux

Un design en légère évolution

Le Puma Gen-E conserve la silhouette générale du modèle thermique, mais arbore des détails qui soulignent son caractère électrique. La calandre a été remplacée par un panneau fermé, inspiré du Mustang Mach-E, tandis que des jantes aérodynamiques, disponibles en 17 ou 19 pouces, optimisent son efficacité. L’arrière reçoit un nouveau spoiler pour améliorer l’aérodynamisme, et les finitions électriques se démarquent avec des couleurs exclusives comme le Electric Yellow.

Ford Puma Gen-E

Technologie et confort intérieur modernisés

Dans l’habitacle, Ford mise sur un agencement plus épuré. L’absence du levier de vitesse et du frein à main traditionnel libère de l’espace, offrant un compartiment central surélevé avec recharge sans fil pour smartphones. L’infodivertissement repose sur un écran central de 12 pouces utilisant le système SYNC 4, complété par un tableau de bord numérique de 12,8 pouces.

À l’arrière, l’espace est amélioré grâce à un plancher presque plat, bien que les batteries élevées limitent le confort pour les longues jambes. Le coffre impressionne avec 523 litres de volume, surpassant la Peugeot e-2008, auxquels s’ajoutent un espace de 145 litres sous le plancher et un frunk de 43 litres à l’avant pour ranger câbles et outils.

Ford Puma Gen-E

Performances et autonomie : un équilibre efficace

Le Puma Gen-E est équipé d’un moteur électrique de 168 chevaux et 290 Nm de couple, permettant un 0 à 100 km/h en 8 secondes et une vitesse de pointe limitée à 160 km/h. Sur ce point le Puma Gen-E se défend, avec 12 ch de plus que le e-2008, et 18 ch de plus que la Renault 4 E-TECH !

Côté batterie en revanche, Ford n’a pas vu grand.

La batterie NMC de 43 kWh offre une autonomie maximale de 376 km sur la version d’entrée de gamme, et seulement 364 km sur la version Premium chaussée en jantes 18″.

La recharge rapide en courant continu atteint 100 kW, permettant de passer de 10 % à 80 % en 23 minutes, tandis qu’une recharge complète sur une borne domestique de 7 kW prend moins de 7 heures.

Aucune recharge V2L n’est annoncée, contrairement à la Renault 4.

Versions, équipements et prix du Puma Gen-E

Deux niveaux de finition sont proposés :

• Puma avec des jantes de 17 pouces, des feux LED, des capteurs de stationnement et une caméra de recul. L’intérieur inclut une connectivité sans fil et un éclairage d’ambiance.

• Premium, ajoutant des jantes de 18 pouces, un hayon électrique, les projecteurs Matrix LED, un système audio B&O et des finitions en cuir vegan.

Les prix débutent à 33900 euros, un tarif compétitif face à ses rivaux. Ce modèle sera éligible au bonus écologique 2025 qui va de 2000 à 4000 euros selon conditions de revenus.

De son côté le Puma Gen-E Premium est annoncé au prix de 36490 euros, avant déduction du bonus.

Ford Puma Gen-E

Un futur limité mais prometteur

Le Puma Gen-E est une réponse ciblée à la demande croissante de SUV électriques compacts, mais sa durée de vie sera limitée à quelques années seulement, avant le renouvellement complet de la gamme Puma. Pour autant, ce modèle incarne une étape dans la transition électrique de Ford, avec des ventes qui sont pour l’heure loin des objectifs. Ford a d’ailleurs annoncé des suppressions d’emploi, notamment dans l’usine de Cologne qui produit les Explorer et Capri électriques. Le lancement du Puma Gen-E devrait aider Ford à augmenter ses ventes électriques en Europe, avec un produit bien placé.

