Ces voitures tombent plus en panne sur la route, découvrez lesquelles

Voiture en panne

Avec l’augmentation des déplacements estivaux, le nombre de pannes sur les routes connaît également une hausse notable. En 2023, l’Union des assisteurs a enregistré 7,8 millions de demandes d’assistance, soit une augmentation de 4 % par rapport à l’année précédente. Un chiffre impressionnant qui souligne la vulnérabilité de certains véhicules lors des trajets de vacances. Leocare, néoassurance multiservices, publie son premier classement des marques de voitures les plus sujettes aux pannes, offrant ainsi un aperçu précieux pour les vacanciers.

Vieillissement du parc automobile : la cause majeure des pannes

Selon l’Union des assisteurs, le vieillissement du parc automobile est l’un des principaux facteurs de l’augmentation des pannes. Avec une moyenne d’âge de 10,8 ans pour l’ensemble du parc automobile français et de 12,5 ans pour les véhicules soumis au contrôle technique, il n’est pas surprenant que les demandes d’assistance soient en hausse. L’entretien moins régulier des véhicules, combiné à l’absence de roue de secours dans les modèles récents et aux pannes d’électronique embarquée, aggrave cette tendance. La hausse des prix des voitures neuves entraîne également une stagnation du marché de l’occasion, contribuant au vieillissement du parc.

Les marques françaises en tête du classement

Le premier classement des pannes réalisé par Leocare révèle que les marques françaises dominent la liste des véhicules les plus souvent en panne. Renault, Peugeot et Citroën occupent les trois premières places, suivies par les constructeurs allemands Volkswagen, Mercedes, Audi et BMW. Les marques Opel, Ford et Fiat montrent de meilleures performances avec moins de pannes signalées. Voici le classement détaillé des marques les plus fréquemment en panne selon Leocare :

1. Renault

2. Peugeot

3. Volkswagen

4. Mercedes

5. Citroën

6. Audi

7. Ford

8. Opel

9. Fiat

10. Toyota

Des sinistres variables selon les marques

Les types de sinistres varient souvent en fonction des marques, influencés par des différences de conception et de fabrication. Parmi les incidents enregistrés par Leocare, on trouve les pannes, les accidents, les crevaisons, le vandalisme et les vols. Les marques françaises, notamment Renault et Peugeot, restent en tête des demandes d’assistance, quelle que soit la nature du sinistre. Ces statistiques montrent clairement une vulnérabilité accrue des véhicules français face aux divers aléas mécaniques et électroniques, mais n’oublions pas qu’il s’agit aussi des deux marques de voitures les plus vendues en France ! On remarque en revanche l’absence de Dacia dans ce classement. Du côté des marques étrangères, ce sont Volkswagen et Mercedes qui sont le plus présents. BMW apparait seulement dans les accidents…

Des sinistres variables selon les marques

Avant de partir en vacances, il est crucial de s’assurer que votre voiture est en parfait état pour éviter les pannes sur la route. La vérification des niveaux de fluides est primordiale, incluant l’huile moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de frein, le liquide de direction assistée et le lave-glace. Il faut également contrôler la pression et l’état des pneus, sans oublier la roue de secours.

La batterie doit être en bon état, avec des bornes propres et bien serrées. Les freins, incluant les plaquettes et les disques, doivent être inspectés et leur bon fonctionnement testé. L’éclairage et la signalisation, avec tous les phares, feux arrière, clignotants et feux de stop, doivent fonctionner correctement.

Le système de climatisation doit être testé pour s’assurer qu’il refroidit correctement. Les essuie-glaces doivent être en bon état et fonctionner à toutes les vitesses. Une inspection visuelle générale pour détecter des fuites éventuelles et vérifier l’état des courroies et des durites est également nécessaire.

Si une révision n’a pas été faite depuis un certain temps, il est d’autant plus nécessaire d’être vigilant pour faire ces vérifications.

Enfin, il est essentiel de vérifier l’équipement de sécurité, y compris la trousse de secours, le triangle de signalisation, le gilet réfléchissant et si possible un extincteur. Effectuer un essai routier avant de partir permet de vérifier le comportement général de la voiture et d’identifier d’éventuels problèmes. En prenant ces précautions, vous pouvez minimiser les risques de panne et profiter de vos vacances en toute sérénité.