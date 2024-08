Audi mise désormais beaucoup sur les voitures hybrides

La nouvelle Audi A5 est thermique exclusivement

Audi prévoit de renforcer et d’améliorer son offre hybride au cours des prochaines années. La transition des voitures thermiques vers les véhicules électriques prendra plus de temps que prévu initialement. Bien que le constructeur allemand maintienne son objectif de proposer une gamme entièrement électrique d’ici 2033, il élargira progressivement cette gamme en offrant des options à combustion et électriques dans chacun de ses segments clés jusqu’à cette date, comme il le fait déjà avec les Audi Q5 et Q6 e-tron.

L’hybride s’impose en Europe

Il est intéressant de noter que d’autres constructeurs, tels que Mercedes, BMW, Ford, BYD, Kia et Stellantis, ont également exprimé récemment leur engagement à long terme envers les groupes motopropulseurs hybrides pour les mêmes raisons. La course à l’électrification semble plus complexe que prévu, avec un ralentissement de la demande en Europe qui a douché les ardeurs de nombreux constructeurs.

Le PDG d’Audi, Gernot Döllner, a déclaré que la stratégie de l’entreprise est « parée pour les 10 prochaines années », qu’il prévoit être une « phase de transition » prolongée entre les véhicules à combustion et les véhicules électriques. « Au sein du groupe Volkswagen, nous avons reconnu très tôt que les hybrides rechargeables étaient une technologie de transition pertinente et maintenant nous voyons que le pont est plus long que ce que nous avions initialement pensé », a-t-il déclaré aux journalistes.

La demande faible sur l’Audi Q8 e-tron pourrait entrainer la fermeture d’une usine

Des hybrides rechargeables à l’autonomie accrue

En reconnaissance de la demande accrue pour les hybrides, Audi a conçu une nouvelle famille de moteurs à combustion pour ses prochains modèles hybrides rechargeables. Ces nouveaux moteurs permettront de parcourir jusqu’à 100 kilomètres en mode électrique grâce à une batterie nettement plus grande. La nouvelle architecture polyvalente PPC, qui sous-tend ces voitures, commencera avec l’Audi A5 révélée la semaine dernière. Cette plateforme peut également accueillir des systèmes de propulsion à prolongateur d’autonomie, bien que l’entreprise n’ait pas encore confirmé ses plans dans ce domaine.

Malgré le nouvel accent mis par Audi sur les hybrides, Döllner a affirmé que la vision à long terme de l’entreprise est que les véhicules électriques deviendront la norme. « Nous voyons actuellement une tendance légèrement négative pour les véhicules électriques à batterie, mais il y a encore des taux de croissance positifs concernant ces véhicules, donc c’est juste que les taux de croissance ont ralenti. Mais nous croyons, surtout avec l’innovation dans le segment des véhicules électriques à batterie, que ces véhicules sont supérieurs.

Pour les 10 prochaines années au moins, nous aurons une phase de transition avec trois groupes motopropulseurs pertinents : des moteurs à combustion interne très efficaces, des hybrides rechargeables (particulièrement importants en Chine et en Amérique du Nord) et des véhicules électriques à batterie. La bonne nouvelle est que nous sommes flexibles. »

Il est clair qu’Audi se positionne pour un avenir hybride tout en gardant un œil attentif sur les avancées des VE. Cela rappelle la stratégie de Mercedes avec sa gamme EQ et de BMW avec sa série i.

Une gamme renouvelée d’ici 2027

Döllner a annoncé que la gamme de voitures électriques de « première génération » d’Audi sera complète en 2027, un an après le lancement de son dernier modèle à combustion. Selon les estimations de lancement, il s’agira probablement du prochain Audi Q7 récemment aperçu en phase de test.

Actuellement, Audi vend quatre voitures électriques et dévoilera bientôt la nouvelle A6 e-tron avec un lancement prévu plus tard cette année. La nouvelle A4 e-tron devrait suivre en 2025 ( pour sa présentation ), et des équivalents électriques des A3 et A8 sont également en préparation.

En comparaison, des marques comme Tesla ont misé exclusivement sur l’électrique dès le départ, créant ainsi une pression sur les constructeurs traditionnels pour rattraper leur retard. Cependant, l’approche équilibrée d’Audi pourrait attirer des clients encore hésitants à passer entièrement à l’électrique, offrant ainsi une alternative viable pendant cette période de transition.