L’Audi Q6 e-tron passe à la vitesse supérieure

Audi Q6 e-tron quattro

Evénement pour Audi, qui nous présente enfin son très attendu Q6 e-tron quattro. Ce nouveau SUV électrique n’est pas un énième SUV pour la marque, mais le point de départ d’une nouvelle génération de véhicules. Bien que son allure soit assez classique, l’Audi Q6 e-tron quattro repose en effet sur une toute nouvelle plate-forme. Un saut technique qui s’accompagne de nombreuses évolutions…

Une plate-forme PPE inédite chez Audi

Chez Audi, le Q6 e-tron quattro inaugure donc une nouvelle plateforme PPE, qui est également utilisée par le nouveau Porsche Macan électrique. Une plate-forme premium, qui est désormais le fer de lance du fameux slogan Vorsprung durch Technik. Elle permet notamment d’utiliser des batteries avec une tension de 800V, ainsi qu’une puissance capacité de charge maximale de 270 kW ( en série ).

La batterie ne fait pas non plus dans la dentelle, avec une capacité brute de 100 kWh, et de 94,9 kWh en capacité nette. De quoi permettre une autonomie maximale de 625 km : un chiffre élevé chez Audi, mais qui est battu par un Peugeot e-3008 annoncé à 680 km avec sa plus grosse batterie…Mais trêve de comparaison : les deux modèles ne sont évidemment pas en concurrence frontale.

Long de 4,77 m, le nouveau Q6 e-tron se place donc entre les Q4 e-tron et Q8 e-tron, et devient logiquement le plus moderne des trois. Il est conçu pour accueillir jusqu’à 5 personnes, avec un coffre d’une capacité de 526 litres. La capacité de chargement peut atteindre jusqu’à 1529 litres, alors que le coffre avant peut ajouter encore 64 litres supplémentaires.

Esthétiquement, le profil est assez classique et dans la veine des SUV Audi actuels. Seule la face avant se démarque avec des éléments revisités. La calandre Singleframe est fermée, et munie d’un masque argent sélénite ou noir brillant. Autre élément inédit : des projecteurs à double étage, avec des feux diurnes numériques placés en hauteur. La signature lumineuse numérique active innove avec le pilotage de 12 segments qui s’allument ou s’éteignent. Le même système est reproduit avec les feux arrière, avec la technologie OLED.

Les clients auront ainsi le choix entre 8 signatures lumineuses différentes.

A bord, la planche de bord présente ici un « Audi virtual cockpit » de 11,9 pouces et un vaste écran tactile MMI de 14,5 pouces au centre. Sans oublier un écran de 10,9″ devant le passager…avec un système Privacy Mode pour éviter de distraire le conducteur. Le tout piloté par une nouvelle architecture électronique E3, plus rapide que jamais et durable dans le temps.

Deux versions : un Q6 e-tron et un SQ6 e-tron

L’Audi Q6 e-tron dispose d’une puissance de 285 kW, soit 388 ch. C’est très proche du Porsche Macan 4, qui affiche 408 ch avec le mode overboost. Ce Q6 e-tron peut ainsi accélérer de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, il rend alors 7 dixièmes à son cousin Porsche.

De son côté le SQ6 e-tron profite d’une puissance nettement supérieure : 380 kW, soit 517 ch. C’est nettement moins qu’un Macan Turbo, qui lui est à 639 ch. Le SQ6 e-tron peut ainsi passer de 0 à 100 km/h en 4,3 s : une seconde de plus que le modèle Porsche. La hiérarchie est donc parfaitement respectée entre les deux marques, même si la plate-forme technique ou encore la batterie sont les mêmes.

Audi a déjà communiqué les tarifs de son Q6 e-tron : 83450 euros, contre 86439 euros pour un Macan 4 ! Les tarifs sont donc très proches sur les modèles avec les puissances standard.

Le SQ6 est placé à 99 870 euros, soit près de 18000 euros de moins qu’un Macan Turbo dont le niveau de performances demeure bien supérieur. Ce sont donc surtout les clients qui veulent opter pour le premier niveau de puissance qui pourront finalement se creuser la tête et comparer les deux modèles….

Audi Q6 e-tron quattro

L’intérieur du nouveau Q6 e-tron quattro

L’arrière du Q6 e-tron

Le Q6 e-tron dispose de la nouvelle plate-forme PPE