Nouvelle motorisation hybride plug-in pour le Toyota C-HR 2024

Toyota C-HR 2024

Le nouveau Toyota C-HR arrive au catalogue avec la nouvelle motorisation hybride rechargeable de 225 ch, venue tout droit de la Prius. Une offre inédite sur le C-HR, qui avait été uniquement proposé en full hybrid auto-rechargeable jusqu’à présent.

La troisième motorisation de la gamme C-HR 2024

La nouvelle gamme du Toyota C-HR 2024 comportait jusqu’à présent deux niveaux de puissance : 140 et 200 ch. Il s’agit dans les deux cas d’une motorisation full hybride dite auto-rechargeable, qui convient à la majorité des automobilistes. Ceux qui veulent rouler davantage en électrique pourront se tourner désormais vers la nouvelle motorisation Hybride Rechargeable 225.

Avec une batterie de 13,6 kWh, l’autonomie en électrique est annoncée à 66 km. Un niveau médian correct pour un véhicule compact, même si on n’est pas au niveau des meilleurs modèles hybrides rechargeables qui grimpent désormais à 100 km.

En cycle urbain, Toyota annonce en revanche une autonomie électrique de 100 km…ensuite, tout dépendra de la conduite ! Il sera d’ailleurs possible d’optimiser l’utilisation de la batterie avec le système Predictive Efficient Drive.

Avec un chargeur embarqué de 6,6 kW, le temps de charge est estimé à 2H30 sur une borne adaptée.

La motorisation hybride comprend un moteur thermique 2.0 de 152 ch, ainsi qu’un moteur électrique de 163 ch placé au niveau de l’essieu avant. Mais ne comptez pas sur une puissance cumulée de plus de 300 ch : celle-ci s’établit à 223 ch ( 164 kW ). Les performances sont tout de même intéressantes et nettement plus véloces que sur une hybride classique, avec un 0 à 100 km/h effectué en 7,4 s.

Des tarifs salés

Forcément l’hybridation rechargeable a un prix : il faut en effet compter 6000 euros de plus par rapport à une version hybride 200 ch. Le tarif de la finition Collection Première culmine ainsi à 53400 euros avec la motorisation hybride rechargeable 225, mais Toyota fait chuter ce prix en ligne à 50900 euros. Même tarif pour la version GR Sport Première.

Sera-t-il rentable d’ajouter 6000 euros pour rouler davantage en électrique ? En fonction de l’utilisation, il faudra faire de savants calculs. Mais ce sont surtout les entreprises et les travailleurs indépendants qui devraient y trouver leur compte, avec la possibilité d’amortir le prix de la batterie.

