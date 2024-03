Mercedes-AMG GT 43 Coupé : la descente…à 4 cylindres

Mercedes-AMG GT 43 Coupé

Est-ce bien raisonnable ? Ou au contraire : n’est-ce pas justement trop raisonnable ? C’est la question que l’on se pose inévitablement quand on découvre que la Mercedes-AMG GT, celle qui veut concurrencer l’éternelle Porsche 911, est désormais proposée avec un quatre cylindres. Les passionnés et les amateurs des gros V8 AMG ne pourront évidemment pas avaler la pilule aussi facilement, alors l’intérêt est-il au rendez-vous ?

Un moteur emprunté à la Classe A

Cette Mercedes-AMG GT 43 Coupé se convertit au quatre cylindres en empruntant tout simplement celui de la famille A…C’est à dire les AMG les plus abordables de la gamme ! Alors bien sûr, il y a aussi une Classe A 35 AMG juste en-dessous, mais tout de même.

La noblesse mécanique ne sera évidemment pas au rendez-vous, alors qu’en est-il des performances ? Avec un 0 à 100 km/h effectué en 4,6 s, on ne pourra pas dire qu’il s’agit d’un modèle peu sportif. La vitesse de pointe atteint elle, les 280 km/h.

En revanche ce downsizing n’apporte pas non plus une descente fulgurante des rejets de Co2. Avec 235 g de rejets, ce modèle sera donc bien concerné en France par le gros malus de 60000 euros. Dès lors, à quoi bon réduire le nombre de cylindres ?

De son côté la Porsche 911 Carrera effectue le 0 à 100 km/h en 4,2 s, et atteint 293 km/h en vitesse de pointe. Le tout avec une puissance plus modeste de 385 ch, mais tirée d’un vrai Flat Six ! Evidemment, les rejets ne sont pas mieux placés avec 245 g.

On attend donc de connaitre le prix…Sachant qu’une Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ est facturée 199750 euros, cela va faire baisser de façon importante le tarif de ce coupé. Mais attention : la 911 Carrera débute à 124885 euros.

Une propulsion plus légère

Mercedes-AMG insiste sur le fait que son coupé reste une propulsion avec un train avant qui sera moins lourd du fait du 4 cylindres : le comportement routier devrait effectivement être très bien réglé et dynamique. Ici pas de transmission 4MATIC : on a affaire à un modèle qui joue sur un autre registre. Avec un 6 cylindres sous le capot, cela aurait été certainement plus facile à apprécier !

Autres points positifs, un turbocompresseur électrique à gaz d’échappement inspiré de la F1, et un alterno-démarreur qui peut ajouter 14 ch de puissance supplémentaire. Le 4 cylindres est couplé à une transmission AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, avec fonction double débrayage en mode Sport et Sport+.

Les acheteurs pourront aussi cocher des options intéressantes, comme l’amortissement adaptatif AMG RIDE CONTROL, et les roues arrière directrices.

Alors cette Mercedes-AMG GT 43 Coupé vous fait-elle tout de même rêver malgré son architecture moteur ?

