Le nouveau Peugeot e-5008 est dévoilé : les photos et les infos officielles

nouveau Peugeot e-5008

Attendu depuis plusieurs mois, le nouveau Peugeot e-5008 est enfin dévoilé ! Sans surprise, il reprend les traits du e-3008, et s’en démarque par une partie arrière rallongée et plus cubique. Voici tous les détails de ce nouveau SUV électrique, annoncé avec 7 places et 660 km d’autonomie en électrique !

Le premier SUV 7 places électrique signé Peugeot

Alors que l’ancienne génération du 5008 n’avait jamais eu droit à une déclinaison hybride rechargeable, cette fois-ci les choses sont bien différentes. La nouvelle génération de ce SUV compact 7 places aura bien droit à l’ensemble des motorisations du programme 3008. Une bonne nouvelle, qui permettra aux familles et à ceux qui veulent du volume de ne pas être limités dans leurs choix.

En électrique, les moteurs électriques synchrone à aimants permanents développeront plusieurs niveaux de puissance. Les versions à deux roues motrices disposeront de 157 kW ( 210 ch ) et 345 Nm de couple, ou de 170 kW ( 230 ch ).

La version à quatre roues motrices sera dotée de deux moteurs : un à l’avant de 157 kW, et un second à l’arrière de 80 kW. La puissance cumulée sera de 237 kW, soit 320 ch tout de même.

Avec la plus grosse batterie de 98 kWh ( de type lithium-ion NMC Nickel, Manganèse et Cobalt ), l’autonomie atteindra 660 km. Soit 20 km de moins que le e-3008, au départ annoncé d’ailleurs à 700 km.

Pour rassurer les acheteurs, Peugeot garantit sa batterie 8 ans ou 160.000 km jusqu’à 70 % de sa charge.

Le premier 5008 qui se recharge

La recharge sur le Peugeot e-5008

En courant alternatif, Peugeot livre de série un chargeur triphasé de 11 kW, les clients pourront choisir un chargeur de 22 kW….en option ! Ce qui peut s’avérer utile pour ceux qui auraient par exemple la possibilité de se recharger au travail ou sur des bornes en ville.

Sur un super-chargeur en courant continu, la capacité de charge peut grimper jusqu’à 160 kW. De quoi autoriser une charge de 20 % à 80 % en 30 minutes : une donnée indispensable pour les trajets sur autoroute.

La face avant est reprise au 3008

Deux versions hybrides au programme

Peugeot ne mise pas que sur l’électrique : deux versions hybrides sont donc prévues. En entrée de gamme, le 5008 Hybrid 136 e-DCS6 devrait convenir à ceux qui ne disposent pas de prise de recharge à domicile et préfèrent une hybridation légère classique. La consommation est annoncée à 5,8 L/100 km, mais les rejets de Co2 devraient le faire écoper d’un petit malus écologique…

La seconde version sera elle aussi inédite, avec un 5008 Plug-In 195 e-DCS7. Cette configuration comprend un moteur essence de 150 ch sous le capot, et un moteur de 92 kW au niveau de la boite de vitesses à double embrayage. L’autonomie électrique est annoncée à 80 km, et sera complétée d’une autonomie thermique intéressante avec un réservoir de 60 litres !

Le nouveau Peugeot e-5008

Le style du nouveau Peugeot 5008

Sans surprise le nouveau Peugeot e-5008 reprend un maximum d’éléments du e-3008, et notamment sa face avant avec les projecteurs Pixel LED et les motifs de calandre qui se fondent dans le bouclier avant.

Alors que le e-3008 s’est distingué de l’ancienne génération par un profil dit fastback, le e-5008 lui mise sur le volume. Les designers ont d’ailleurs fait le choix de reprendre l’élément de design latéral qui marque le contour supérieur du vitrage, avec un angle prononcé au niveau des custodes. De quoi lui donner un air de famille avec le modèle sortant, tout en affirmant son volume intérieur.

Le 5008 mesure 4,79 m de long, soit 15 cm de plus que l’actuel ! Une hausse assez marquée, avec un empattement de 2,90 m ( + 6 cm ).

L’arrière se distingue également du 3008 par des feux spécifiques et reliés par un bandeau noir. Pour les images de présentation, Peugeot a évidemment misé sur le haut de gamme GT, avec des jantes alliage 20″.

Ceux qui n’aiment pas l’arrière du nouveau 3008 pourront certainement trouver leur bonheur avec cette déclinaison plus traditionnelle.

6 teintes seront proposées : Bleu Obsession, Bleu Ingaro, Blanc Okenite, Noir Perle, Gris Artense et Gris Titane.

L’intérieur du 5008 reprend le grand écran flottant du 3008

Un habitacle pour 7 personnes

Pas de surprise dans l’habitacle : le 5008 s’offre le PEUGEOT Panoramic i-Cockpit avec son écran panoramique flottant de 21″ ( de série sur la version GT ). Sur la version Allure, il est formé de deux dalles séparées de 10″ chacune. Services connectés et Chat GPT devraient aider le conducteur au quotidien. Les trajets en électriques utiliseront EV Trip Planner, en liaison avec la navigation connectée TomTom. EV Routing permettra ensuite de suivre la charge et l’autonomie tout au long du trajet : une préoccupation sur autoroute, quand on circule en électrique.

Au deuxième rang, les concepteurs ont fait le choix d’une banquette 60/40 coulissante avec des dossiers 40/20/40 : pas de sièges individuels pour ceux qui auraient attendu ce type d’éléments. Mais les dossiers arrière sont inclinables selon 5 crans…

Pour accéder au troisième rang, le système Easy Access fera coulisser et basculer entièrement les sièges du deuxième rang. Peugeot assure que l’espace de la dernière rangée peut accueillir des adultes, avec une habitabilité record sur un SUV de segment C.

Le volume de coffre est annoncé à 748 dm3 en 5 places, et à 259 dm3 en configuration 7 places. Ce sont ces éléments qui devraient apporter à ce modèle de solides arguments face à la concurrence, étant donné que les 7 places ( sous forme de sièges escamotables ) seront proposées sur toutes les motorisations.

La commercialisation du nouveau Peugeot e-5008 ( et 5008 ) est prévue pour l’automne 2024, ce modèle sera exclusivement produit en France, dans l’usine historique de Sochaux.

L’espace arrière du nouveau e-5008

nouveau Peugeot e-5008

nouveau Peugeot e-5008

nouveau Peugeot e-5008

La planche de bord du nouveau e-5008

Les feux arrière façon 3008