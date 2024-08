L’ancien Citroën C3 Aircross n’est plus disponible que sur stock

L’ancien C3 Aircross n’est plus fabriqué

Le nouveau Citroën C3 Aircross a été présenté en avril, et chasse déjà la première génération du catalogue. Il faut dire que l’arrivée des normes de sécurité GSR2 a également accéléré le calendrier pour Citroën, qui ne voulait évidemment pas adapter un véhicule qui arrivait sur ses derniers mois de vie. Résultat des courses : l’ancien Citroën C3 Aircross n’est plus configurable et commandable en usine, mais reste disponible sur stock.

Quelles configurations et quels tarifs ?

Alors que le nouveau C3 Aircross casse les prix à partir de 19400 euros, l’ancienne génération était nettement plus chère.

Mais on ne parle désormais plus de prix catalogue étant donné qu’il s’agit de modèles à destocker et proposés dans le réseau. Cela dit Citroën ne ressent pas non plus d’urgence à s’en débarrasser au plus vite : la production du nouveau n’est pas encore lancée, aucune date de commercialisation n’est connue à ce jour.

Mais venons en aux actuels C3 Aircross disponibles, quelles sont les versions proposées et à quels tarifs ?

En essence, on peut trouver des C3 Aircross Puretech 110 boite manuelle en finition MAX à 24610 euros, au lieu de 29200 euros prix catalogue. Un tarif proposé sur Citroën Store, et qui peut encore descendre avec un code promo de 300 euros…

Ceux qui voudraient un modèle moins onéreux peuvent se tourner vers la finition You avec la même motorisation, à partir de 20060 euros au lieu de 24400 euros.

Peu d’offre diesel

Sur 1997 voitures disponibles actuellement sur le stock national, 1786 sont en essence. Les 211 C3 Aircross diesel vont vite devenir une denrée rare…Le BlueHDI 110 est proposé à partir de 21530 euros en finition You. Cette motorisation peut être intéressante pour sa consommation très faible, mais aussi par sa fiabilité supérieure à celle du 3 cylindres essence Puretech !

Ce choix n’est donc pas une mauvaise idée, d’autant plus que les ZFE sont au point mort et les exclusions de voitures diesel semblent pour l’instant suspendues.