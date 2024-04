Nouveau Citroën C3 Aircross : jusqu’à 7 places à bord

Nouveau Citroën C3 Aircross

Le nouveau Citroën C3 Aircross est arrivé, avec une déclinaison européenne du modèle déjà commercialisé dans les pays émergents comme l’Inde et le Brésil. Sans surprise on retrouve donc la même silhouette, et la face avant très proche de celle de la nouvelle C3. Pour les européens, ce SUV de segment B arrive avec des nouveautés majeures, puisqu’il pourra embarquer jusqu’à 7 personnes à bord !

Le nouveau C3 Aircross prend une taille en plus

Avec 4,39 m de long, le nouveau C3 Aircross est nettement plus grand que le modèle sortant qui se contentait de 4,16 m. Plus long qu’un 2008, il mesure aussi 5 cm de plus que le nouveau Dacia Duster, qui sera l’un de ses rivaux.

Car l’objectif de Stellantis est un repositionnement de Citroën en « entry », ce qui explique que désormais une Citroën peut être face à face avec une Dacia. Ce SUV utilise la plateforme Smart Car, conçue pour réduire les coûts au maximum. Ce qui fait déjà des étincelles pour la C3, qui est vendue à partir de 14900 euros seulement en essence.

Ce nouveau B-SUV reprend donc le style de la C3 avec sa signature lumineuse à 3 segments, sur une face avant voulue verticale. Le profil, lui, montre bien le changement de gabarit de ce nouveau modèle. Rien à voir entre les deux générations !

En Europe, ce SUV Citroën misera aussi sur son look avec une carrosserie bi-ton, et des color clips interchangeables pour les custodes et le bouclier, afin de modifier le look du modèle quand on le souhaite. Dans les faits ce type de fantaisies est rarement utilisé par le client, qui n’a pas envie de re-débourser pour changer des caches en plastique, mais admettons.

Nouveau Citroën C3 Aircross

Plusieurs énergies pour une gamme complète

Comme la C3, le nouveau C3 Aircross sera donc décliné dans plusieurs types d’énergie, avec des motorisations 100 % électriques et des moteurs thermiques. Moteurs essence, hybrides et électriques : de quoi couvrir les différents besoins des automobilistes européens. Pour l’heure Citroën n’a pas encore détaillé l’offre et les niveaux de puissance proposés : on espère au vu du gabarit que ce sera un cran au-dessus de la C3.

L’habitacle sera spacieux, avec deux sièges escamotables au niveau du coffre pour ajouter une troisième rangée de sièges. Il ne faudra alors pas avoir besoin de charger quoi que ce soit dans le coffre au vu de la longueur totale…

Produit en Slovaquie, le Citroën C3 Aircross 2 sera bien placé en tarifs, de quoi intéresser une clientèle qui recherche avant tout un bon rapport prix-prestations. Il pourra se démarquer du Dacia Duster par son offre électrique, mais aussi par ses 7 places. L’arrivée en concessions est prévue pour la fin de l’été 2024.

Nouveau Citroën C3 Aircross

L’arrière est également très différent du modèle sortant

Le toit en couleur contrastée est apprécié en Europe