Le nouveau Nissan Qashqai peut-il remonter la pente ?

Le nouveau Nissan Qashqai

Longtemps l’une des stars du marché français, le Nissan Qashqai s’est peu à peu enlisé face à la concurrence et a vu ses volumes diminuer d’année en année. Ce qui a été encore plus marqué pour la génération actuelle ! Le japonais est désormais derrière ses deux rivaux coréens, les Kia Sportage et Hyundai Tucson. Mais le restyling de 2024 va-t-il permettre de changer la donne ?

De vrais changements pour le style

Extérieurement, impossible de passer à côté des nombreuses modifications apportées au nouveau Nissan Qashqai. Le style évolue tout d’abord avec l’abandon de la grande calandre chromée en V, avec un épais contour. Les parties peintes sont en forte diminution, avec un nouvel habillage noir en relief qui vient dans le prolongement des nouveaux blocs optiques. Les designers Nissan ont entièrement repensé les projecteurs, avec une partie triangulaire pour les feux de route adaptatifs, et de virgules inédites pour les feux de jour en partie inférieure.

A l’arrière les modifications se concentrent sur le dessin intérieur des feux, dont la forme est inchangée. Leur couleur évolue, avec une teinte « Super Red » !

Présenté dans une teinte Rouge Fuji avec une configuration bi-ton, ce Qashqai N-Design+ profite aussi de jantes alliage inédites 20″, d’un tour de caisse couleur carrosserie, et de rails de toit noir brillant. Pas de doute, le nouveau Nissan Qashqai a désormais plus de caractère !

La face avant a été entièrement repensée

Deux motorisations hybrides au programme

Nissan proposera son Qashqai avec deux motorisations hybrides, en Mild Hybrid ou en e-Power. Cette motorisation de 190 ch est le fer de lance de Nissan en thermique, avec un moteur 3 cylindres turbocompressé de 158 ch qui n’entraine jamais les roues avant mais sert à produire de l’électricité. C’est un moteur électrique de 190 ch qui entraine les roues, quelle que soit la charge de la batterie de 1,8 kWh. Il n’y a donc pas eu de modification sur cette motorisation, qui a su convaincre plus de 100.000 clients en Europe depuis son lancement en 2022.

Cette motorisation se contente ainsi d’émissions de CO2 entre 117 et 120 g, contre 141 à 160 g pour la version Mild Hybrid.

L’arrière est plus subtilement retouché

Les changements dans l’habitacle du nouveau Nissan Qashqai

A l’intérieur, pour que l’ambiance soit encore plus qualitative, de l’alcantara a été ajouté sur la planche de bord, les inserts et les accoudoirs de porte et l’accoudoir central. De nouveaux matériaux ont aussi été sélectionnés pour la console centrale et certains habillages en plastique. Nouvel éclairage d’ambiance et sellerie cuir premium noir partiellement matelassé sur la version la plus chère devraient aussi apporter de petits changements.

Pour le système d’info-divertissement, Nissan a fait le choix d’intégrer les services Google, avec par exemple Google Maps et les commandes vocales « Ok Google ». Mais sur abonnement, il sera aussi possible de préférer utiliser l’assistant vocal Alexa d’Amazon.

En dehors des aides à la conduite classique qu’on retrouve sur toutes les marques, Nissan a surtout fait évoluer son AVM ( moniteur de vue panoramique ). Avec par exemple la fonction Invisible Hood View qui permet de visualiser précisément les roues de la voiture en manoeuvre, afin d’éviter de rayer une jante alliage ! La Mémoire des emplacements de parking va jusqu’à détecter et mémoriser les emplacements habituels ( selon la position GPS ) et exigus, pour activer les aides nécessaires le moment venu…

Ce restyling du Nissan Qashqai semble réussi, puisqu’il gomme un défaut de la dernière génération : un style qui ne faisait pas l’unanimité. Pour le reste, la motorisation e-Power et les équipements proposés devraient mettre tout le monde d’accord…On attend donc les prix de cette nouvelle version qui ne devrait pas tarder à être disponible.

La planche de bord du nouveau Nissan Qashqai

Les places arrière sont accueillantes

Qashqai 2024

Qashqai 2024

Qashqai 2024

Qashqai 2024

Qashqai 2024