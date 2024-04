Mercedes EQS 2024 : un restyling et 800 km d’autonomie

Mercedes EQS 2024

Dans la gamme Mercedes EQ électrique, l’EQS est l’équivalent de la limousine Classe S. Et comme les évolutions sont rapides dans le domaine de l’électrique, il était temps de réaliser des mises à jour majeures pour ce vaisseau amiral électrique. Trois ans après son lancement, la Mercedes EQS nous revient avec une face avant retravaillée, et une autonomie qui atteint désormais les 800 km.

Une nouvelle batterie de 118 kWh

L’EQS était déjà reconnue pour son impressionnante autonomie, mais Mercedes-Benz a réussi à repousser encore plus loin les limites avec une augmentation de 81 kilomètres d’autonomie. Grâce à une augmentation de la capacité de la batterie de 108,4 à 118 kWh, les versions EQS 450 4MATIC et EQS 450+ offrent désormais une autonomie maximale de 798 kilomètres et 821 kilomètres respectivement. Cette amélioration de plus de 11% représente un bond significatif dans la performance électrique de l’EQS, et permettent d’atteindre un nouveau palier.

Pour répondre aux besoins des conducteurs recherchant une polyvalence maximale, Mercedes-Benz a également augmenté la capacité de remorquage de l’EQS et de l’EQE 4MATIC à 1 700 kilogrammes, les plaçant au même niveau que certains modèles SUV de la gamme. Cette capacité accrue ouvre de nouvelles possibilités pour les conducteurs, notamment la possibilité de remorquer des charges plus lourdes telles que des remorques pour chevaux.

Une face avant revisitée

La Mercedes EQS 2024 arbore une nouvelle calandre avec des inserts chromés et une étoile Mercedes verticale sur le capot avant, ajoutant une touche de sophistication à son design déjà élégant. C’est une évolution intéressante de la fameuse calandre Black Panel, qui pourra ainsi la démarquer de la Mercedes EQE. ( lire notre essai de la Mercedes-AMG EQE 53 )

À l’intérieur, le confort des passagers arrière a été amélioré avec l’introduction du Pack Confort Arrière Plus, offrant des sièges exécutifs avec repose-pieds inclinés pour un confort optimal lors des longs trajets.

Des aides à la conduite au top niveau

Pour renforcer sa position en tant que leader de la sécurité automobile, Mercedes-Benz propose désormais la fonction « Automatic Lane Change » (ALC) sur l’EQS 2024, permettant un changement de voie automatique sur les autoroutes à deux voies. Cette fonctionnalité intelligente fait partie de l’assistance active à la distance DISTRONIC, offrant une conduite plus fluide et plus sécurisée sur les longues distances.

Les commandes de la nouvelle EQS seront ouvertes dès le 25 avril 2024.

