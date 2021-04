Mercedes EQS : la Classe S électrique

Mercedes EQS

Mercedes lance l’EQS : la berline électrique la plus haut de gamme ! Le constructeur allemand a offert à son nouveau modèle une nouvelle architecture modulaire destinée aux véhicules électriques supérieurs. La nouvelle Mercedes EQS sera déclinée avec deux motorisations électriques particulièrement puissantes.

L’EQS 450+ délivre 245 kW et 568 Nm de couple, et l’EQS 580 4MATIC en compte même 385 kW et 855 Nm ! Si la première a une chaîne de traction électrique eATS sur l’essieu arrière, la seconde en a un second sur l’essieu avant. Ainsi parée, la Mercedes EQS 450+ passe de 0 à 100 km/h en 6,2 s, un temps expédié en seulement 4,3 s par l’EQS 580 4MATIC. Dans les deux cas, la vitesse de pointe est fixée à 210 km/h. De quoi faire de petites pointes sur autobahn….

Car ses concepteurs n’ont pas soigné que sa puissance : la nouvelle EQS est annoncée comme la voiture la plus aérodynamique du monde avec un Cx de 0,20 seulement !

Mercedes complète ainsi la famille EQ déjà composée des SUV EQC et EQA, et de l’EQV. Avec ces appellations, impossible de savoir quand on a affaire à un SUV, une berline ou un van. Mais Mercedes a sans doute songé à la suite…

La nouvelle EQS 580 4MATIC

Comme il s’agit de la voiture électrique la plus aboutie de Mercedes, la marque a prévu une version de 560 kW, sans doute badgée AMG !

En autonomie, aucune inquiétude avec un chiffre assez étonnant de 770 km en cycle WLTP. La batterie peut être rechargée en courant continu jusqu’à 200 kW, ce qui permet de récupérer 300 km d’autonomie en seulement 15 minutes.

Esthétiquement, l’EQS reprend la calandre Black Panel avec étoile centrale des autres modèles EQ. Le pack carrosserie AMG est bien entendu proposé.

Mais c’est en s’approchant de son EQS que le conducteur fera sensation : les poignées de portes se soulèveront, et la porte conducteur va jusqu’à s’ouvrir toute seule !

Dans l’habitacle, la qualité de l’air est soignée et filtrée par un filtre HEPA certifié « OFI CERT » ZG 250-1 en matière de virus et de bactéries. INTELLIGENT PARK PILOT, service de voiturier automatisé, et tout l’arsenal des dernières aides à la conduite seront proposés.

Mercedes remet donc les pendules à l’heure dans le domaine des voitures électriques, voilà qui devrait réveiller la concurrence, dont Tesla !

Les feux arrière de la nouvelle EQS

L’EQS de distingue par son bandeau lumineux à l’arrière

La planche de bord de l’EQS

L’EQS en vue arrière

La nouvelle EQS 580 4MATIC