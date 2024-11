Renault célèbre ses icônes au salon Epoqu’Auto 2024 : de la R8 Gordini à la R17

Du 8 au 10 novembre 2024, le salon Epoqu’Auto de Lyon rassemblera passionnés et collectionneurs autour de véhicules mythique et d’une immersion dans l’histoire automobile. Pour cette 45e édition, Renault revient sur les origines et les évolutions de trois de ses modèles emblématiques, tout en mettant en avant sa vision moderne et électrique : la R4, la R5 et la R17. Célébrées dans leurs versions historiques et actuelles, ces icônes seront exposées dans le hall 7 du Parc Eurexpo.

La Renault 4 : de la polyvalence des années 60 à la transition électrique

La Renault 4, née dans les années 60, a incarné l’adaptabilité face aux bouleversements sociaux de l’époque, comme l’exode rural et la montée d’une nouvelle classe moyenne. Symbole d’accessibilité et de liberté, elle reste gravée dans l’imaginaire collectif français. Au salon de Paris en 2024, Renault a dévoilé la Renault 4 E-Tech electric, une réinvention moderne et connectée de cette petite baroudeuse. Ce modèle 100 % électrique s’adresse aux citadins à la recherche d’un véhicule compact et respectueux de l’environnement, fidèle à l’esprit originel.

Pour illustrer ce retour en force, The Originals Renault – La Collection exposera une Renault 4 Parisienne de 1967 et le concept « Suite n°4 » signé Mathieu Lehanneur, célèbre pour sa réinterprétation artistique des objets du quotidien. Ce showcar insolite rend hommage à l’ADN polyvalent de la R4 tout en intégrant des éléments de design contemporains.

La Renault 5 : l’icône des années 70 en pleine renaissance électrique

Dans les années 70, la Renault 5 s’est imposée comme la voiture populaire par excellence, répondant aux contraintes des crises pétrolières et aux nouvelles habitudes des familles. Polyvalente, économique, et dotée d’un style ludique, la « R5 » s’est inscrite comme une icône de son époque. Aujourd’hui, avec la Renault 5 E-Tech electric, Renault reprend cet héritage en version zéro émission, avec l’ambition de démocratiser l’électrique en Europe.

Au salon Epoqu’Auto, Renault mettra en lumière trois déclinaisons historiques de la R5, chacune représentative de son époque. Le public pourra admirer une Renault 5 Turbo Coupe d’Europe, une Supercinq GT Turbo, symbole de performance, et une Renault 5 retrofit. Ce modèle « retrofit » incarne une tendance actuelle dans l’automobile classique : l’intégration de moteurs électriques dans des véhicules historiques pour une conduite plus propre et adaptée aux normes actuelles.

La Renault 17 : l’audace des années 70 revisitée

La Renault 17, née dans les années 70, a marqué les esprits par son allure sportive et sa présence sur les circuits. En 2024, Renault a collaboré avec le designer français Ora Ïto pour donner naissance au restomod R17 electric, une version entièrement réinterprétée de ce coupé iconique. Ce modèle, présenté en avant-première au salon Epoqu’Auto, conserve l’esthétique de la Renault 17 d’origine tout en intégrant des technologies modernes et un moteur électrique. Cette approche de « restomod » – ou modernisation de véhicules classiques – attire les collectionneurs en quête d’une expérience de conduite vintage sans les émissions de CO2 associées.

Aux côtés de cette nouvelle interprétation, les visiteurs pourront découvrir trois Renault 17 historiques : une Renault 17 TL phase 1, une Renault 17 TS phase 2, et une Renault 17 Gordini Groupe 5 de 1975, voiture emblématique du rallye et première Renault à remporter une épreuve du Championnat du monde des rallyes.

Des anniversaires marquants : Renault 8 Gordini, Espace et Renault 25

En plus des R4, R5 et R17, le stand de Renault mettra en avant trois modèles célébrant des anniversaires emblématiques. La Renault 8 Gordini fête ses 60 ans et sera présentée dans sa célèbre robe bleue, tandis que les Renault Espace et Renault 25 célèbrent leurs 40 ans. Le Renault Espace, modèle pionnier des monospaces en France, a ouvert la voie aux véhicules familiaux spacieux dans les années 80. Quant à la Renault 25, elle incarne le haut de gamme des années 80 avec un design robuste et des innovations techniques.

Un exemplaire de chacune de ces voitures sera exposé, offrant aux visiteurs l’opportunité de plonger dans l’histoire d’une époque où Renault repoussait les frontières de l’innovation.

Enfin, le stand The Originals Renault – La Collection proposera un espace dédié aux collectionneurs, avec la délivrance de certificats d’authenticité et des attestations pour la carte grise de collection. Une Renault 4 fourgonnette orange de 1970 sera également exposée pour compléter cet hommage à l’histoire de Renault. Les amateurs pourront également faire un tour à la boutique Renault Estafette, un espace unique qui propose des souvenirs et des articles pour passionnés.

Conclusion : le passé au service du futur

Renault illustre à travers ces modèles sa capacité à faire évoluer son héritage vers un avenir plus respectueux de l’environnement, tout en préservant l’âme de véhicules qui ont marqué des générations. Le salon Epoqu’Auto de 2024 se profile ainsi comme une célébration parfaite de l’histoire et de l’avenir de Renault, à la fois témoin d’une époque et acteur d’une transition vers une mobilité durable.