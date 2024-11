Le Skoda Kylaq arrive sur le marché, mais pas en France

Skoda Kylaq

Avec le lancement de son tout nouveau Kylaq, Skoda enrichit sa gamme de SUV compacts sur le marché indien, en proposant un modèle à petit prix qui pourrait bien rivaliser avec le Jeep Avenger et la Fiat Panda. Ce « baby SUV » s’affiche à un tarif ultra-compétitif, à partir de 789 000 roupies indiennes, soit environ 8 600 euros. Cependant, cette nouveauté alléchante est malheureusement destinée uniquement au marché indien, sans prévision d’export vers la France.

Un design robuste et moderne, inspiré par l’électrique

Le Skoda Kylaq adopte le langage stylistique « Modern Solid » de la marque, introduit avec le modèle électrique Elroq. Cette signature visuelle confère au Kylaq un look robuste et sophistiqué : boucliers aux airs de plaques de protection, grilles fines et feux à LED profilés lui donnent une apparence à la fois compacte et solide. Le tout est sublimé par des détails spécifiques, comme les protections de carrosserie, qui renforcent son aspect tout-terrain malgré son orientation urbaine.

À titre de comparaison, le Kylaq est plus petit que le Skoda Kamiq vendu en France, avec une longueur de 3,995 m, une largeur de 1,783 m, et une hauteur de 1,619 m, se rapprochant davantage de la taille de l’Avenger de Jeep. Son coffre, cependant, est plus volumineux que celui de ce dernier, avec une capacité de 446 litres, qui peut s’étendre à 1 265 litres en rabattant les sièges arrière.

Un intérieur bien pensé et équipé, malgré le budget

Pour un modèle destiné au marché indien et proposé à un tarif aussi bas, le Kylaq offre un intérieur bien équipé, qui n’a rien à envier à certains modèles vendus en Europe. On y trouve notamment un tableau de bord numérique de 8 pouces et un écran tactile central de 10,1 pouces, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Le Kylaq propose aussi un toit ouvrant électrique, des sièges ventilés et le régulateur de vitesse.

Côté sécurité, Skoda met le paquet avec 25 systèmes de sécurité active et passive, incluant six airbags, la protection anti-renversement et le contrôle de stabilité. Certaines versions plus avancées proposent même des équipements supplémentaires, tels que les phares et essuie-glaces automatiques et le système de surveillance de la pression des pneus.

La plateforme MQB et un moteur essence bien adapté aux trajets urbains

Le Kylaq repose sur la plateforme MQB du groupe Volkswagen, déjà utilisée par les modèles indiens Kushaq et Slavia. Ce SUV compact est animé par un moteur essence 1.0 TSI, qui développe 115 ch et 178 Nm de couple. Il est disponible en boîte manuelle à six vitesses ou en boîte automatique. Avec la boîte manuelle, il peut atteindre les 100 km/h en 10,5 secondes, et affiche une vitesse maximale de 188 km/h, ce qui est tout à fait adéquat pour un usage urbain et péri-urbain.

Bien que les chiffres officiels de consommation et d’émissions ne soient pas encore communiqués, le petit moteur 1.0 TSI est conçu pour offrir une efficacité énergétique supérieure, un atout majeur sur le marché indien où le coût des carburants est un critère déterminant. Pour le marché français, un tel modèle économique pourrait aussi séduire un public citadin recherchant un véhicule compact et économique.

Pourquoi le Skoda Kylaq serait un atout pour le marché français

Si le Kylaq n’est pour l’instant pas destiné à l’Europe, on peut légitimement se demander pourquoi Skoda ne prévoit pas une introduction de ce modèle en France, où l’appétit pour les petits SUV abordables est croissant. Face aux prix en hausse des véhicules neufs, une telle option à moins de 10 000 euros aurait certainement trouvé sa place auprès des jeunes actifs, des familles urbaines ou même des entreprises recherchant des solutions de mobilité à moindre coût. En comparaison, le Skoda Kamiq, un des plus petits SUV de la marque vendus en France, affiche un tarif de départ d’environ 25 000 euros, soit trois fois plus que le Kylaq en Inde.

Sur un marché concurrentiel dominé par des modèles comme le Dacia Duster, le Fiat Panda et des versions basiques du Renault Captur, le Skoda Kylaq aurait certainement des arguments pour séduire les consommateurs français, avec son prix attractif et ses fonctionnalités surprenantes pour un véhicule de cette gamme.

Conclusion : un modèle prometteur qui reste hors d’atteinte

Avec le lancement du Kylaq en Inde, Skoda répond à la demande locale de véhicules accessibles et bien équipés. Cependant, malgré un fort potentiel, les consommateurs français devront encore attendre pour voir un modèle similaire sur leur marché. Le choix de Skoda de ne pas commercialiser le Kylaq en France reste mystérieux, d’autant plus que l’accessibilité de la mobilité est devenue un sujet crucial dans l’Hexagone. Pour l’instant, l’Europe devra donc se contenter de modèles plus coûteux, laissant aux marchés émergents le privilège de profiter d’options ultra-abordables.