Nouvelle Audi A6 e-tron : voici deux nouvelles motorisations plus accessibles

Nouvelle Audi A6 e-tron

Audi continue de renforcer son offre électrique avec le lancement de nouvelles versions de l’A6 e-tron, désormais disponibles à la commande en versions propulsion et transmission intégrale quattro. Cette stratégie vise à élargir le public de l’A6 e-tron avec des options plus abordables, en conservant des prestations haut de gamme et une autonomie étendue, caractéristiques des modèles électriques de la marque.

Deux nouvelles motorisations pour compléter la gamme

Présentée en juillet 2024, l’Audi A6 e-tron a d’abord vu le jour dans des configurations performantes, avec notamment l’Audi A6 e-tron Performance et la sportive Audi S6 e-tron. Ces deux modèles se distinguaient par des puissances élevées et des options d’accélération ultra-rapides grâce au Launch Control, une fonctionnalité permettant un boost temporaire de puissance. Cependant, la marque allemande introduit maintenant deux nouvelles variantes destinées à rendre l’A6 e-tron plus accessible : une version propulsion dotée d’une batterie réduite et une version quattro moins puissante, mais offrant toujours l’attrait de la transmission intégrale.

La version propulsion de l’A6 e-tron repose sur une batterie de 83 kWh de capacité totale (75,8 kWh utilisables), ce qui lui permet d’afficher une puissance de 210 kW, ou 240 kW en Launch Control. Cette version atteint le 0 à 100 km/h en six secondes, un chrono respectable pour une berline électrique de ce gabarit. La transmission quattro, quant à elle, dispose d’une batterie de 100 kWh (94,9 kWh nets) et développe une puissance de 315 kW, pouvant grimper à 340 kW avec Launch Control. Cette configuration autorise une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, une performance qui la place dans le haut du segment pour les véhicules électriques quatre portes.

Nouvelle Audi S6 e-tron

Autonomie et recharge : Audi mise sur la technologie 800 volts

La nouvelle A6 e-tron ne fait pas de compromis sur l’autonomie et la recharge, deux critères essentiels pour séduire les professionnels. Grâce à une batterie optimisée et une gestion thermique prédictive, la version propulsion peut parcourir jusqu’à 622 kilomètres dans sa version Sportback et 592 kilomètres en Avant (break), tandis que la variante quattro atteint 711 kilomètres (Sportback) et 679 kilomètres (Avant).

Pour l’expérience utilisateur, Audi intègre sa technologie de recharge 800 volts, qui permet de charger de manière ultra-rapide en courant continu. En 21 minutes, il est possible de passer de 10 % à 80 % de batterie, réduisant ainsi les temps d’arrêt lors des longs trajets. Les conducteurs peuvent récupérer jusqu’à 260 kilomètres d’autonomie en dix minutes sur la version propulsion Sportback, et jusqu’à 290 kilomètres sur la version quattro Sportback. Cette technologie avancée est un atout de poids pour l’A6 e-tron, la plaçant parmi les modèles les plus performants du marché en matière de recharge rapide.

Audi A6 Sportback e-tron

Une offre tarifaire étudiée pour les professionnels

Audi a prévu une offre de leasing attractive pour ses nouveaux modèles A6 e-tron, notamment en direction des entreprises et des flottes professionnelles. Ainsi, une A6 Avant e-tron finition S line est proposée à partir de 870 € par mois sur un contrat de 37 mois, pour un kilométrage de 30 000 km et sans apport. La version Sportback est disponible à partir de 890 € par mois, dans des conditions similaires. En matière de prix d’achat, l’A6 e-tron Sportback démarre à 66 420 euros et la version Avant à 67 920 euros. Quant aux versions quattro, elles débutent à partir de 84 320 euros pour la Sportback et de 85 820 euros pour l’Avant. Ces tarifs compétitifs visent à rendre l’électrique haut de gamme plus accessible, tout en permettant aux entreprises de bénéficier d’une solution de mobilité durable à coûts maîtrisés.

Les premières livraisons sont attendues pour mars-avril 2025, et Audi devrait scruter de près l’évolution du carnet de commandes alors que les tendances ne sont pas à la fête…