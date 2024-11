Look Viper GTS pour les Charger Daytona SRT Banshee et Ram 1500 REV

Dodge et Ram électrisent le SEMA 2024 avec les concepts Charger Daytona SRT Banshee et Ram 1500 REV Tungsten en livrée Viper GTS

L’édition 2024 du SEMA Show à Las Vegas met en vedette deux nouvelles itérations des performances électriques américaines de Dodge et Ram. Habillées de la livrée emblématique bleu métallique avec bandes blanches de la Viper GTS, le concept Dodge Charger Daytona SRT Banshee et le Ram 1500 REV Tungsten se démarquent par leur style, mais surtout par leur puissance. Cette association entre esthétique classique et innovations électriques souligne la transition audacieuse de ces marques vers un avenir électrique, tout en cherchant à séduire les passionnés de muscle cars et de véhicules de grande puissance.

Dodge Charger Daytona SRT Banshee : le muscle car électrique par excellence

Dodge confirme son engagement dans le segment des véhicules électriques en dévoilant le Charger Daytona SRT Banshee Concept, un modèle de pré-production qui annonce la future version haut de gamme de la Charger. Monté sur la plateforme STLA Large du groupe Stellantis, ce concept est un coup de fouet pour le segment des véhicules électriques haute performance, atteignant plus de 1 000 ch grâce à une configuration de trois moteurs. Cette puissance met le SRT Banshee en compétition directe avec des modèles électriques de Tesla, Rivian, ou même Lucid, tout en préservant l’esprit des muscle cars avec des caractéristiques spécifiques.

Là où Dodge innove, c’est dans l’expérience de conduite. À la différence de nombreux véhicules électriques, le Charger Daytona SRT intègre une transmission électromécanique qui simule l’effet de changement de vitesse, et un synthétiseur sonore qui émet un bruit semblable à celui d’un moteur à combustion. Ce choix audacieux vise à offrir aux amateurs de muscle cars une continuité sensorielle entre les anciens et les nouveaux modèles, un aspect souvent critiqué chez les véhicules électriques modernes pour leur silence de fonctionnement.

Ram 1500 REV Tungsten : le pickup électrique sans compromis

L’autre star électrique de Dodge au SEMA est le Ram 1500 REV Tungsten, un pickup imposant conçu pour les amateurs de véhicules robustes et performants. Propulsé par une batterie massive de 168 kWh, il propose une autonomie de 300 miles (environ 482 km), bien au-dessus de la moyenne pour ce segment de véhicules lourds et utilitaires. Avec une puissance totale de 654 ch et une accélération de 0 à 96 km/h en seulement 4,4 secondes, le Ram 1500 s’annonce comme un concurrent sérieux aux modèles comme le Tesla Cybertruck ou le Ford F-150 Lightning, tout en conservant l’esthétique brute et massive que les fans de la marque attendent.

Bien que ces caractéristiques impressionnantes soient destinées au marché américain, et peu probables en Europe, le Ram 1500 REV Tungsten incarne une vision avant-gardiste pour Dodge dans le domaine des pickups électriques. La livrée Viper GTS accentue son style distinctif, rendant hommage à l’héritage de la marque tout en affirmant son tournant vers l’électrique.

Une touche d’héritage américain

La livrée Viper GTS, avec son bleu métallique et ses deux bandes blanches, confère à ces concepts une touche de nostalgie. Cette couleur, synonyme de performances extrêmes et de style inimitable, rappelle l’âge d’or des muscle cars, tout en se fondant dans une esthétique moderne et plus épurée. Le choix de cette livrée sur des modèles électriques marque un pont symbolique entre le passé et le futur de Dodge et Ram, deux marques historiques du groupe Stellantis.

Le Dodge Charger Daytona SRT Banshee et le Ram 1500 REV Tungsten offrent un aperçu de l’évolution des véhicules de performance américains, cherchant à conquérir un nouveau public tout en répondant aux attentes de leurs fidèles. Dodge a su intégrer des éléments traditionnels à une technologie de pointe, permettant ainsi de ne pas rompre complètement avec l’héritage sonore et dynamique des anciens modèles.