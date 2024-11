La Toyota GR86 Rally Legacy Concept rend hommage à la Celica GT-Four

Toyota GR86 Rally Legacy Concept

Toyota frappe fort au SEMA 2024 de Las Vegas avec une version concept unique de sa populaire GR86. Rebaptisée Rally Legacy Concept, cette variante turbo et quatre roues motrices est un clin d’œil aux légendaires Celica GT-Four des années 90, qui ont marqué l’histoire des rallyes mondiaux. Malheureusement, pour les passionnés de sensations fortes, ce modèle d’exception n’est pas destiné à la production.

Un hommage nostalgique à la Celica GT-Four

La GR86 Rally Legacy Concept adopte le fameux moteur trois cylindres 1,6 litre turbo de Toyota, le même qui propulse les GR Corolla et GR Yaris. Elle dispose aussi du système de transmission intégrale de ces modèles, permettant de distribuer sa puissance aux quatre roues. Ce moteur, qui développe 224 kW (environ 304 chevaux) et 370 Nm de couple, permet à la GR86 de se rapprocher des performances et de l’allure des Celica GT-Four ST185 et ST205 qui ont remporté plusieurs championnats du monde des rallyes.

Avec sa livrée Halo White aux accents rouge et vert, inspirée de l’iconique sponsor Castrol, et un aileron imposant, cette GR86 semble tout droit sortie d’une course de rallye des années 90. Le résultat est une combinaison impressionnante de nostalgie et de technologie moderne, une vision puissante de ce que pourrait être la GR86 si Toyota envisageait un modèle axé sur la compétition.

Toyota GR86 Rally Legacy Concept

Les modifications mécaniques : un travail d’ingénierie sur mesure

Toyota a dû adapter en profondeur la plateforme de la GR86 pour accueillir le moteur en ligne du modèle turbo. Contrairement au moteur boxer d’origine, ce moteur vertical nécessite un subframe avant et des supports moteurs spécialement conçus pour garantir un espace suffisant. Par ailleurs, les ingénieurs de Toyota ont équipé le concept des moyeux, des axes et des bras de suspension de la GR Corolla, intégrant également un différentiel arrière et des composants électroniques de cette dernière pour assurer la répartition du couple entre les roues avant et arrière.

Cette GR86 n’a pas seulement hérité du moteur turbo de la Corolla, mais aussi de certains raffinements techniques, comme un intercooler et un ECU adaptés pour les conditions de rallye. Toyota évoque même un potentiel d’augmentation de la puissance avec quelques ajustements supplémentaires, ce qui pourrait faire grimper ce concept encore plus haut en termes de performances.

Un design axé sur le rallye : extérieur et intérieur radicalement modifiés

L’extérieur de la GR86 Rally Legacy Concept ne laisse aucun doute sur son ADN de rallye. Ses jantes Speedline chaussées de pneus Michelin, les classiques bavettes rouges, les feux de rallye additionnels et une sortie d’échappement modifiée témoignent d’un design pensé pour affronter les pistes les plus exigeantes. Le look est encore plus marquant avec des éléments inspirés des Celica GT-Four, rendant hommage aux icônes Toyota du rallye.

À l’intérieur, la transformation est tout aussi radicale. La cabine a été dépouillée de tout confort superflu pour accueillir un arceau de sécurité peint en blanc, des sièges baquets avec harnais à six points et un volant Sparco inspiré des véhicules de course. Le tableau de bord est équipé de jauges de compétition pour un suivi précis des performances, le tout donnant un aperçu réaliste de ce qu’un modèle de rallye basé sur la GR86 pourrait offrir.

Un avenir hybride pour la GR86 ?

Bien que ce concept reste un exercice de style sans avenir commercial, il pourrait marquer un tournant pour la prochaine génération de la GR86. Toyota pourrait renoncer à son partenariat avec Subaru pour la future GR86, optant pour un développement interne et envisageant une motorisation hybride inspirée de la GR Corolla. Cette évolution permettrait à Toyota de marier performance et efficacité, tout en répondant aux exigences environnementales croissantes.

L’introduction d’une GR86 hybride serait une réponse pertinente pour les amateurs de sportives en quête de dynamisme sans compromis écologique. Bien que cela signifie la fin du fameux moteur boxer, Toyota pourrait offrir une alternative digne d’intérêt en intégrant un moteur turbo et des technologies de pointe.

