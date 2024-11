Chez Peugeot, les 208, 2008 et 308 Style jouent les « petits prix »

Peugeot 2008 Style

Peugeot renforce l’accessibilité de son plaisir de conduite avec la série « Style » qui fait son apparition sur quatre de ses modèles phares : la 208, le 2008, la 308 et la 308 SW. Destinée aux conducteurs à la recherche d’un style distinctif et d’un équipement complet, cette nouvelle finition se veut plus abordable sans compromis sur la qualité, et elle est proposée dans une large gamme de motorisations, y compris électriques, hybrides et thermiques.

Peugeot 208 Style : sobriété et polyvalence

Véritable best-seller de la marque, la Peugeot 208 bénéficie d’une mise à jour avec la série Style. Disponible en trois motorisations — essence 100 ch, hybride 100 ch et électrique 136 ch —, cette version se distingue par une attention aux détails dans le design et l’équipement. Le modèle arbore des projecteurs LED et des feux arrière à trois griffes, des badges spécifiques « Style » et une garniture de sièges en tissu Renzo avec surpiqûres Orange Sunrise. Cet effort d’esthétique trouve également son écho dans un prix compétitif qui débute à 20 850 € pour la version essence, offrant une réduction de 1 900 € par rapport à la finition Allure.

L’équipement standard de la 208 Style comprend des fonctionnalités pratiques telles que l’aide au stationnement arrière, un écran tactile de 10 pouces avec connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, et pour la version électrique, des options supplémentaires comme l’air conditionné automatique et un frein de stationnement électrique. Avec ces ajustements, la 208 Style se place parmi les citadines polyvalentes et accessibles, tout en offrant un attrait design qui la démarque des autres finitions.

Peugeot 208 Style

Peugeot 2008 Style : le SUV compact en version accessible

Le 2008, SUV compact et populaire de Peugeot, intègre la série Style avec quatre motorisations : essence 100 ch, hybride 136 ch et deux versions électriques de 136 ch et 156 ch. Ce modèle conserve l’esthétique caractéristique de la gamme Peugeot, avec des projecteurs LED et des badges « Style » sur les ailes avant. L’équipement proposé comprend une aide au stationnement, la climatisation automatique monozone et un système multimédia complet.

Avec un prix d’entrée à 26 700 € pour la version essence, la 2008 Style vise les conducteurs en quête de SUV compacts élégants mais accessibles. Les versions électriques, qui bénéficient en France d’un bonus écologique de 4 000 €, se positionnent comme des alternatives, nettement plus onéreuses cependant…

Peugeot 308 Style

Peugeot 308 et 308 SW Style : des références du segment C revisitées

La 308 et sa déclinaison break 308 SW, connues pour leur solidité dans le segment C, accueillent également la finition Style. Disponibles en hybride de 136 ch, BlueHDi 130 et électrique de 156 ch, ces modèles sont équipés de badges « Style » distinctifs et de jantes en alliage de 16 pouces. La version électrique, la E-308, arbore des jantes de 18 pouces, renforçant son allure moderne et dynamique.

La 308 Style démarre à 32 250 € pour la version hybride, soit un positionnement tarifaire attractif dans le segment C où la concurrence, notamment de Renault et Volkswagen, se fait de plus en plus vive. Peugeot mise ici sur une combinaison d’économie de carburant et d’esthétique soignée pour attirer un public large.

Un positionnement stratégique : polyvalence et réduction de coûts

Avec la série Style, Peugeot adopte une approche inclusive, offrant des véhicules bien équipés à un tarif inférieur à celui de la finition Allure.

Face à une concurrence forte dans chaque segment, comme la Renault Clio pour la 208, le Renault Captur pour le 2008 et la Volkswagen Golf pour la 308, cette stratégie pourrait attirer un public large, en particulier dans un contexte où l’accessibilité financière reste une préoccupation majeure des acheteurs.

Il faut dire que dans un contexte où les volumes de vente baissent, proposer des offres compétitives devient de plus en plus nécessaire.