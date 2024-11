Kia Sportage 2025 : un lifting nécessaire pour rester dans la course

Kia Sportage 2025

Le Kia Sportage, best-seller de la marque en France, vient de dévoiler sa mise à jour en Corée. Ce SUV compact fait l’objet d’un restylage visant à le rendre plus compétitif face à des rivaux tels que le nouveau Peugeot 3008, le Renault Austral ou encore le Volkswagen Tiguan. Cette révision de mi-carrière, trois ans après le lancement de la cinquième génération en 2021, comprend des modifications esthétiques, des mises à jour technologiques et une révision de la motorisation hybride, afin de répondre aux attentes de conducteurs de plus en plus exigeants en matière de performance et de durabilité.

Design : un look modernisé inspiré des modèles électriques

En observant les premières images de ce nouveau modèle, on remarque d’emblée une filiation stylistique avec les derniers modèles électriques de Kia, comme l EV3. La face avant du Sportage adopte un design plus futuriste avec des phares en forme de « carte stellaire », signature lumineuse déjà présente sur la Picanto. Ces phares, associés à une calandre redessinée et de nouveaux antibrouillards intégrés au bas du pare-chocs, confèrent au SUV une identité visuelle plus affirmée.

Le profil latéral du véhicule intègre des jantes redessinées, disponibles en trois tailles : 17, 18 et 19 pouces. Le pilier arrière a également été retravaillé pour offrir un aspect plus dynamique. À l’arrière, le Sportage 2025 présente des feux modernisés et un pare-chocs redessiné, lui donnant un aspect plus homogène et contemporain. Dans l’ensemble, ces changements esthétiques renforcent le positionnement du Sportage parmi les SUV compacts les plus modernes et attirants du marché, en particulier pour ceux qui recherchent un design à la fois robuste et raffiné.

Intérieur et technologie : une modernisation subtile mais efficace

À l’intérieur, le Sportage conserve les deux écrans incurvés de 12,3 pouces de la version précédente, placés en configuration cockpit. Cette disposition, déjà bien accueillie dans les versions haut de gamme actuelles, est idéale pour une expérience de conduite immersive et intuitive. En revanche, Kia a simplifié l’agencement du tableau de bord en épurant la disposition des aérations et en replaçant les commandes du système de climatisation et de l’autoradio dans la partie inférieure.

Le volant à deux branches est emprunté à l’EV3, et on note une suppression du plastique noir piano dans la console centrale, ce qui devrait réduire l’apparence des traces de doigts, une critique récurrente dans le modèle actuel. Ces modifications intérieures permettent une ambiance à la fois élégante et fonctionnelle, favorisant l’ergonomie et la praticité pour le conducteur.

Motorisation : une hybridation améliorée

Kia a également procédé à quelques ajustements sous le capot. La motorisation d’entrée de gamme repose toujours sur un système hybride léger (mild-hybrid), mais celui-ci passe de 157 ch à 178 ch. Ce modèle est désormais équipé d’une transmission automatique à six vitesses et d’une transmission intégrale, ce qui devrait améliorer la tenue de route sur les terrains plus exigeants. En parallèle, une version au gaz de pétrole liquéfié (GPL) est proposée, bien que celle-ci soit destinée au marché coréen et ne devrait pas être disponible en Europe.

Le modèle hybride complet (full-hybrid), quant à lui, conserve un moteur de 1,6 litre, produisant également 178 ch, couplé à une boîte automatique à huit vitesses et une traction avant. Les versions hybrides rechargeables (plug-in hybrid), quant à elles, avec des puissances de 212 ch et 246 ch, devraient également être reconduites dans cette nouvelle version du Sportage, bien que Kia n’ait pas encore confirmé ces détails.

Ces motorisations permettent au Sportage de rester compétitif face aux options électrifiées des concurrents, comme le Renault Austral et le Toyota RAV4, tous deux populaires en Europe pour leur efficacité énergétique et leur faible impact environnemental.

Conclusion : un restylage stratégique mais sans révolution

En conclusion, Kia joue la carte de la continuité avec ce Sportage 2025. Ce lifting, sans être révolutionnaire, permet au modèle de demeurer attractif et aligné avec les tendances actuelles du marché, tout en respectant les préférences des clients fidèles. Ce modèle remanié pourrait ainsi consolider sa place dans le top des ventes, tout en répondant aux attentes des utilisateurs en quête d’un SUV au look modernisé, bien équipé et performant.

Bien que Kia n’ait pas encore annoncé de prix pour cette version, une légère augmentation est attendue par rapport au tarif actuel de base fixé à environ 32840 € en France. Reste à voir si ce Sportage 2025 saura séduire face à une concurrence toujours plus affûtée.

