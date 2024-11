Citroën Ami : un design revisité pour 2025

Citroën Ami 2025

Depuis 2020, Citroën Ami révolutionne la mobilité urbaine, offrant une solution accessible et électrique adaptée aux besoins des citadins et des jeunes conducteurs. Ce quadricycle unique est pensé pour une utilisation simplifiée et urbaine, séduisant par sa compacité et son caractère à contre-courant des véhicules traditionnels. Citroën a maintenant dévoilé une version restylée, prévue pour une commercialisation début 2025.

Retour sur un phénomène social et industriel

Lancé en 2020, le Citroën Ami a immédiatement suscité l’engouement avec sa silhouette décalée et ses fonctionnalités pratiques. Initialement pensé comme une alternative aux transports en commun ou aux deux-roues, il répond aux contraintes des déplacements courts, que ce soit en ville ou dans les zones périurbaines. Avec une autonomie de 75 km et une vitesse limitée à 45 km/h, il est idéal pour les trajets quotidiens, le tout sans permis de conduire dans plusieurs pays européens. En quatre ans, il a attiré plus de 65 000 clients, devenant un symbole de micromobilité accessible.

La particularité de l’Ami réside dans son design symétrique et sa construction innovante. En adoptant une structure symétrique, Citroën a réduit les coûts de production, ce qui se reflète dans le prix abordable du véhicule. Cette symétrie permet aussi de faciliter les réparations et la maintenance, renforçant l’aspect pratique de l’Ami.

Un nouveau design pour 2025 : plus expressif et toujours aussi audacieux

Citroën prévoit une évolution esthétique marquante pour l’Ami, annoncée pour le début de 2025. Le modèle conserve ses dimensions compactes, mais arbore une nouvelle face avant plus mature et plus marquée, avec un visage expressif et une signature lumineuse réinventée. Les projecteurs, cerclés de noir pour une allure plus affirmée, sont relevés pour un regard plus frontal et amical. Entre ces deux feux, une « gélule » en relief crée une impression de sourire, ajoutant une touche joviale à cette voiture citadine.

Sur les ailes, des stries inspirées des légendaires ailes de la Citroën 2CV font leur apparition, un clin d’œil à l’histoire de la marque et à son attachement aux valeurs d’accessibilité et de simplicité. Ce motif iconique accentue l’identité de l’Ami tout en lui conférant un look rétro-moderne qui saura séduire les amateurs de design.

L’évolution se poursuit à l’arrière, où le plan incliné sous la lunette rappelle celui du pare-brise, créant une continuité visuelle qui dynamise le profil du véhicule. De plus, Citroën joue sur des formes cubiques autour des roues, évoquant l’aspect ludique de l’Ami, tout en renforçant la perception de stabilité sur la route.

Perspectives pour la micromobilité urbaine

Alors que la transition écologique accélère ( doucement ), des modèles comme l’Ami s’imposent dans les villes en quête de solutions de mobilité plus durables et accessibles. En offrant une solution électrique sans permis, Citroën répond à une vraie demande. Avec plus de 65 000 unités vendues, l’Ami a prouvé qu’il est possible de combiner accessibilité, praticité et design audacieux. L’arrivée de la nouvelle génération en 2025 devrait non seulement renforcer cet engouement, mais également étendre son succès à de nouveaux marchés.

