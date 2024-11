La nouvelle Volkswagen Golf eHybrid hybride rechargeable baisse ses tarifs

Golf eHybrid

Volkswagen élargit sa gamme hybride rechargeable avec deux nouvelles finitions pour sa Golf eHybrid, plus attractives : la Golf ‘Life Plus’ et la série spéciale ‘VW Edition’. Ces nouvelles versions se distinguent par un meilleur rapport prix-équipements. Décryptage de cette nouvelle offre qui rend la Golf eHybrid plus compétitive sur le marché des véhicules hybrides rechargeables.

Une autonomie électrique augmentée : jusqu’à 144 km en mode électrique

Dotée de la dernière génération de motorisation hybride rechargeable de Volkswagen, la Golf eHybrid se distingue par une autonomie tout électrique qui atteint désormais 144 km en cycle combiné WLTP. Cette autonomie accrue la rend idéale pour les trajets quotidiens en mode zéro émission, une caractéristique que l’on retrouve rarement dans les véhicules de cette gamme. Avec une batterie de 19,7 kWh (capacité nette) pouvant être rechargée rapidement grâce à des bornes de recharge en courant continu de 50 kW, elle passe de 10 % à 80 % de charge en seulement 26 minutes. En outre, pour les trajets plus longs, la Golf eHybrid se montre capable de combiner ses motorisations électrique et thermique pour une autonomie totale dépassant les 1 000 kilomètres ( selon le constructeur ! )

Golf eHybrid

‘Life Plus’ : une finition polyvalente, accessible dès 44 340 euros

Conçue pour répondre aux attentes des particuliers et des professionnels, la version ‘Life Plus’ se présente comme une option de milieu de gamme, richement équipée pour un prix de départ à 44 340 euros. Cette version comprend des fonctionnalités avancées d’assistance à la conduite telles que l’assistant de maintien de voie ‘Lane Assist’, l’assistance au changement de voie ‘Side Assist’ et le régulateur de vitesse adaptatif ‘ACC’. Le confort à bord n’est pas en reste avec une climatisation automatique tri-zone, un système de recharge de téléphone par induction et un écran d’infodivertissement de 12,9 pouces avec le système ‘Discover’. Ces équipements de série renforcent la polyvalence de la ‘Life Plus’ en faisant une option attractive aussi bien pour les conducteurs quotidiens que pour les flottes d’entreprise.

‘VW Edition’ : un niveau d’équipement supérieur pour un tarif attractif

Avec la série spéciale ‘VW Edition’, Volkswagen propose une finition à partir de 43 990 euros qui comprend les équipements de la ‘Life Plus’ tout en ajoutant des éléments de confort et de sécurité supplémentaires. Parmi les ajouts, on trouve une peinture métallisée, des vitres arrière teintées, le système ‘Keyless Access’ pour l’accès sans clé, une alarme antivol, ainsi qu’un pack d’assistance comprenant la régulation automatique des phares ‘Light Assist’ et l’assistant de stationnement ‘Park Assist Pro’. L’intégration de la technologie Car2X, permettant une communication entre véhicules pour anticiper les dangers, renforce encore la sécurité et la praticité de la ‘VW Edition’. Pour les particuliers, cette version est proposée à 399 €/mois, et pour les professionnels, à 419 €/mois.

Golf eHybrid

Conclusion : une offre compétitive pour l’hybride rechargeable

Avec les nouvelles finitions ‘Life Plus’ et ‘VW Edition’, Volkswagen rend la technologie hybride rechargeable de sa Golf eHybrid plus accessible, sans compromis sur les équipements ni sur la performance. Grâce à une autonomie électrique conséquente, une recharge rapide, et un niveau d’équipement complet dès les versions de base, la Golf eHybrid est l’une des plus compétitives sur le marché. Peugeot prépare la riposte, avec sa 308 restylée qui sera proposée avec une nouvelle motorisation PHEV.