Le Suzuki Vitara passe à l’électrique avec le e Vitara, dès 2025

Suzuki e Vitara

Après avoir tardé à se lancer dans l’électrique, Suzuki s’apprête à introduire son premier modèle 100 % électrique, le Suzuki e Vitara. Ce SUV compact, basé sur le concept eVX présenté début 2023, vise à concurrencer des modèles comme le nouveau Kia EV3 et le Peugeot e-2008 dans un segment en pleine expansion. La sortie de ce véhicule marque un tournant pour la marque japonaise, qui lancera ce modèle en Europe dès l’été 2025.

Un modèle conçu sur une plateforme dédiée à l’électrique

Contrairement au Vitara hybride déjà existant, le e Vitara repose sur la toute nouvelle plateforme Heartect-e, spécialement développée pour les véhicules électriques. Cette structure permet de loger trois options de motorisation et de batterie, variant en puissance et autonomie, pour répondre aux différents besoins des utilisateurs :

• Version d’entrée de gamme : équipée d’une batterie de 49 kWh, cette version offre 144 chevaux et 189 Nm de couple sur le moteur avant.

• Version intermédiaire : avec une batterie plus large de 61 kWh, elle dispose d’un moteur plus puissant de 174 chevaux.

• Version haut de gamme : cette version à deux moteurs (un sur chaque essieu) et une batterie de 61 kWh fournit 183 chevaux et un couple de 300 Nm, permettant une transmission intégrale et un mode AllGrip-e pour les terrains accidentés.

Le AllGrip-e, une nouvelle technologie pour Suzuki, optimise la traction en répartissant intelligemment le couple entre les roues selon les conditions de conduite. Ce système permet au e Vitara de s’aventurer sur des terrains variés en offrant des capacités tout-terrain proches de celles d’un différentiel autobloquant. Avec ceci, la marque japonaise peut conserver sa spécificité, proposer systématiquement une transmission intégrale sur tous ses modèles.

Design : un mélange de robustesse et de modernité

Le design du Suzuki e Vitara s’inspire du concept eVX tout en apportant des modifications pour un usage plus pratique. Le modèle de série conserve les lignes robustes, notamment les arches de roues angulaires et une calandre modernisée en plastique noir, bien que l’aspect général se soit affiné. Contrairement au concept, les poignées de porte avant sont conventionnelles, tandis que celles à l’arrière sont subtilement intégrées dans le pilier C, un détail qui donne au SUV une allure sportive et compacte. À l’avant, la trappe de recharge est située juste au-dessus de l’aile avant gauche, une position standard pour faciliter l’accès.

En termes de dimensions, le e Vitara mesure 4,28 m de long, un gabarit très proche du e-2008. Ce gain de taille par rapport au Vitara hybride actuel devrait offrir une meilleure habitabilité à l’intérieur.

Un intérieur modernisé pour un confort optimisé

Le Suzuki e Vitara bénéficie d’un intérieur revisité, plus moderne et fonctionnel, avec une attention particulière portée aux détails technologiques et ergonomiques. La planche de bord intègre un affichage numérique complet derrière un volant à deux branches, combinant le tableau de bord conducteur et l’écran d’infodivertissement dans un seul panneau. Un système de commandes physiques pour le contrôle du climat et une console centrale « flottante » offrent une expérience de conduite intuitive. Ce dernier inclut un chargeur sans fil, un sélecteur rotatif de type Toyota bZ4X, ainsi qu’un espace de rangement généreux.

Les matériaux utilisés, bien que peu détaillés dans le communiqué, devraient suivre les normes de l’industrie pour offrir confort et durabilité. Si l’on se fie aux pratiques actuelles de Suzuki, il est probable que la marque mise sur des matériaux de qualité, mais abordables, pour maintenir le coût d’achat compétitif.

Une arrivée anticipée sur le marché des SUV compacts électriques

La commercialisation du e Vitara est prévue pour l’été 2025 en Europe, et sera suivie de près par une version rebadgée du modèle pour Toyota, intégrée à la gamme bZ du constructeur. Suzuki et Toyota, en partenariat depuis 2016, ont déjà collaboré sur d’autres modèles partagés, comme la Toyota Corolla vendue sous le nom de Suzuki Swace et le Toyota RAV4 plug-in rebaptisé Suzuki Across. Cette stratégie permet aux deux marques d’optimiser leurs coûts de production tout en diversifiant leur offre, et pourrait renforcer la présence de Toyota dans le segment électrique avec un modèle en collaboration avec Suzuki.

À quoi s’attendre pour le prix et la concurrence ?

Bien que le prix du e Vitara n’ait pas été annoncé, les spéculations tablent sur un tarif de base autour de 34 000 €, afin de rester compétitif face aux Kia EV3 (à partir de 35990 €) et Skoda Elroq (environ 33300 €). En visant cette fourchette de prix, Suzuki pourrait attirer un large éventail de consommateurs, notamment ceux cherchant un SUV compact tout-électrique à un tarif abordable.

En conclusion : une arrivée ambitieuse pour Suzuki sur le marché de l’électrique

L’arrivée du Suzuki e Vitara marque une étape importante pour la marque japonaise, qui jusque-là avait concentré ses efforts sur les motorisations hybrides. Ce modèle promet de combiner un prix attractif, des technologies avancées et une plateforme optimisée pour les utilisateurs de SUV électriques compacts. Suzuki espère séduire une clientèle qui recherche à la fois les capacités tout-terrain et les avantages d’un véhicule électrique moderne. Reste à voir si ce premier modèle 100 % électrique saura rivaliser avec des acteurs bien établis dans le secteur, mais une chose est sûre : Suzuki est prêt à relever le défi.

