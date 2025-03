Quelle décote sur la Tesla Model 3 Highland ? Etude de cas en occasion.

Tesla Model 3 Performance

Arrivée sur le marché à l’automne 2023, la Tesla Model 3 Highland se retrouve déjà sur le marché de l’occasion, et les bonnes affaires sont possibles. Il est courant de penser que les modèles électriques décotent beaucoup, mais qu’en est-il de cette nouvelle Model 3 ?

La version Propulsion, très diffusée et plus bradée

Premier point important : du fait de sa production en Chine, la Tesla Model 3 ne donne pas droit à un bonus écologique en France. C’est un élément qui a son importance, car celui qui profite d’un bonus écologique doit conserver son véhicule pendant un an minimum. Ce qui n’est donc pas le cas ici pour les voitures livrées depuis le printemps 2024. En revanche, les premiers acheteurs ont pu bénéficier du bonus avant sa réforme, mais on arrive désormais sur la fin de leur obligation de conservation.

Actuellement la Model 3 Propulsion s’affiche en neuf à 39990 euros. La décote est assez élevée si on regarde les premiers prix, qui débutent sur leboncoin à seulement 31490 euros. Il s’agit ici d’un véhicule proposé par une agence auto, avec un kilométrage de 40000 km pour une première immatriculation en mai 2024. La perte est assez importante en moins d’un an, puisqu’elle se chiffre à 8500 euros !

La première année, une voiture neuve perd parfois une très grande valeur

Il s’agit du meilleur tarif proposé actuellement sur un Model 3 de 2024. Plusieurs voitures sont ensuite proposées à des prix allant de 33000 euros à 35000 euros, avec des kilométrages parfois plus importants et qui peuvent atteindre près de 70000 km.

Bien entendu, si vous prenez des voitures moins kilométrées, les prix sont un peu plus élevés. Mais pas tant que ça, à l’image par exemple du Model 3 ci-dessous, avec 6000 euros de moins que le prix neuf pour un kilométrage inférieur à 30000 km.

La decote des Model 3 propulsion est importante

Concernant les modèles mis en circulation fin 2023, trois voitures sont affichées à moins de 30000 euros avec des kilométrages compris entre 60000 km et 100000 km.

Pour conclure sur cette version, la décote peut ainsi atteindre les 20 % voire les dépasser selon le kilométrage.

Des versions Grande Autonomie moins répandues

Contrairement aux versions Propulsion, les versions Grande Autonomie proposées en occasion sont plus rares, d’autant plus si vous cherchez les tarifs les plus bas. Nous en avons tout de même trouvée une au prix intéressant de 35000 euros, mais avec 96000 km au compteur.

En prix neuf, la Model 3 Grande Autonomie Propulsion est facturée 44990 euros. Mais cette version n’est pas arrivée immédiatement au catalogue. La Model 3 Grande Autonomie transmission intégrale est plus onéreuse, au prix de 49990 euros.

L’une des mieux placées actuellement est vendue à 43990 euros, avec seulement 14000 km. Soit une décote très réduite pour une voiture âgée de 13 mois, limitée à 12 %.

De rares Model 3 Performance

La version Performance est nettement plus rare sur le marché de l’occasion, logique étant donné un prix catalogue de 57490 euros. Vous pouvez espérer une « remise » qui peut dépasser les 10 %, soit une décote plutôt faible !

La rareté des exemplaires Performance maintient les prix haut

Bilan

Quelle que soit le Model 3 que vous allez acquérir, sur des trajets identiques la consommation n’ira pas du simple au double. En revanche, la perte de valeur, si ! Les versions Propulsion décotent finalement deux fois plus que les versions Grande autonomie transmission intégrale et Propulsion. Trop diffusées, ces versions sont aussi les moins chères à acquérir en neuf, ce qui limite l’intérêt en occasion. Pour ne pas perdre trop d’argent, il vaudrait donc mieux investir sur les plus belles versions.