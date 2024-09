La Fiat 500 thermique disparait, la prochaine arrive en 2026

Fiat 500 Collezione 1957 : une nouvelle édition hommage

La petite Fiat 500, l’une des citadines les plus emblématiques, tire enfin sa révérence après une carrière impressionnante de près de deux décennies. Cette petite voiture, véritable symbole de la renaissance de Fiat, quitte le marché européen, marquant la fin d’une époque pour les amateurs de petites citadines à moteur thermique. Mais cette disparition du paysage automobile européen ne signifie pas pour autant la fin du modèle, mais plutôt une transition vers de nouvelles formes d’énergie et de nouveaux marchés.

Un modèle vieillissant, mais toujours apprécié

L’actuelle Fiat 500, lancé en 2007 et légèrement remaniée en 2016, a été produite sans grandes modifications pendant plus de quinze ans. Ce cycle de vie inhabituellement long dans l’industrie automobile témoigne de la popularité et de l’attachement des consommateurs pour cette petite voiture. Mais les nouvelles réglementations européennes en matière de sécurité entrées en vigueur en juillet 2024, ont poussé Fiat à arrêter la production du modèle dans l’usine de Tychy en Pologne. Plutôt que de mettre à jour le modèle pour se conformer aux nouvelles normes, Stellantis, la société mère de Fiat, a choisi de déplacer la production en Algérie, où le modèle continuera sa carrière sur les marchés émergents.

Pour marquer la fin de cette ère en Europe, Fiat a lancé une édition spéciale, le Fiat 500C Collezione 1957, un cabriolet produit à seulement 1957 exemplaires, en hommage à l’année de lancement du premier Fiat 500 classique. Ce modèle se voulait un clin d’œil nostalgique à l’histoire de la marque tout en offrant aux fans une dernière chance d’acquérir une 500 en série limitée.

Fiat 500 Collezione 1957

L’avenir : la Fiat 500e et une version hybride attendue

Alors que la production de la version thermique du Fiat 500 prend fin, la marque a déjà posé les jalons de son successeur. En 2020, Fiat a lancé le 500e, une version entièrement électrique qui devait initialement remplacer progressivement le modèle à essence. Le ralentissement global de la demande pour les véhicules électriques a dernièrement incité Stellantis à revoir sa stratégie. Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a annoncé au printemps 2024 que Fiat allait introduire une nouvelle version hybride légère du 500, prévue pour le premier trimestre 2026. Ce modèle sera fabriqué dans l’usine de Mirafiori à Turin, en Italie, et devrait permettre à Fiat de maintenir sa position sur le marché des petites citadines.

La Fiat 500 MHEV promet de répondre aux attentes des consommateurs en termes de prix et de popularité, en se positionnant comme une alternative abordable à son prédécesseur tout en intégrant des technologies plus modernes. Stellantis ambitionne de vendre 125 000 unités par an de cette nouvelle version hybride, en plus des 75 000 unités du Fiat 500e, portant ainsi les ventes annuelles globales à 200 000 exemplaires. Pour comparaison, en 2023, les ventes combinées des Fiat 500 en Europe s’élevaient à 165 277 unités, selon les données de JATO Dynamics.

La petite 500 n’a donc pas dit son dernier mot en Europe, et reste le modèle phare de la marque en attendant le déploiement d’une gamme Panda plus étendue.