Une étude nous dit combien de propriétaires de Tesla veulent vraiment repasser au thermique

Tesla Model S 2024

La question de savoir si les propriétaires de Tesla envisagent de retourner aux véhicules à moteur thermique suscite de plus en plus d’intérêt. Mais malgré une baisse des livraisons Tesla de près de 7 % au cours du premier semestre 2024, une étude montre que la majorité des propriétaires de Tesla restent fidèles à la marque, un indicateur fort. Alors qu’en est-il de ceux qui veulent abandonner l’électrique pour repasser au thermique ?

Une fidélité marquée aux États-Unis

Les chiffres sont parlants : environ 70 % des propriétaires de Tesla qui achètent un nouveau véhicule choisissent à nouveau un modèle de la marque. Parmi les 60 022 Tesla ayant changé de mains aux États-Unis, que ce soit via des reprises ou des ventes, 42 244 ont été remplacées par un autre modèle de Tesla. Ce niveau de fidélité est impressionnant, surtout lorsqu’on le compare à d’autres grandes marques automobiles. Une étude Bloomberg d’avril 2024 souligne que Tesla enregistre un taux de rétention de 87 %, surpassant des géants comme Ford (53 %) et Toyota (54 %).

Retour aux moteurs thermiques : un phénomène limité chez Tesla

Dans les résultats de cette étude, un retour aux véhicules à moteur thermique n’est pas complètement absent. Parmi les propriétaires de Tesla ayant opté pour un autre véhicule, 13,5 % ont choisi de revenir à des voitures à essence ou diesel. Ce chiffre peut paraître faible, surtout en comparaison avec des études similaires menées dans d’autres régions du monde, où un plus grand nombre de propriétaires de VE envisagent un retour aux moteurs thermiques. Par exemple, une enquête menée par McKinsey en juin 2024 montre que près de la moitié des propriétaires de voitures électriques en Australie envisagent sérieusement de repasser à l’essence ou au diesel, principalement en raison de l’état médiocre des infrastructures de recharge publique et des coûts élevés liés à la possession d’un modèle électrique.

Tesla Model 3 Performance

Les superchargeurs changent la donne

Malgré ces obstacles, la fidélité à Tesla montre que la marque a su créer un écosystème qui satisfait pleinement une grande partie de ses utilisateurs. Les avantages liés à la simplicité de l’entretien et à la présence d’un réseau de recharge fiable semblent être des arguments décisifs pour ceux qui hésitent encore entre l’électrique et le thermique. Le réseau de superchargeurs est un vrai plus pour Tesla, quand les autres marques doivent composer avec des réseaux partenaires comme Ionity, entre autres.