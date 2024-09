La Honda NSX veut revenir en électrique, exit l’hybridation

La Honda NSX veut revenir en électrique

Lorsqu’on évoque la Honda NSX, les souvenirs affluent rapidement vers une époque où cette sportive japonaise s’imposait comme une référence incontournable dans le monde des supercars. En 1991, la première génération de la NSX faisait son apparition, révolutionnant le segment des sportives avec son châssis en aluminium et son moteur V6 à haut régime. Aujourd’hui, alors que l’industrie automobile opère une transition vers l’électrification, Honda prépare une nouvelle version de ce modèle légendaire, cette fois avec une motorisation électrique. Cependant, le constructeur reste discret sur un point crucial : le nom. Le futur bolide pourrait bien ne pas s’appeler NSX, mais cela n’atténue en rien l’attente qui va se créer autour de cette voiture.

Une nouvelle ère pour Honda : l’électrification au cœur du projet

Le développement d’une NSX électrique représente bien plus qu’un simple retour d’un nom légendaire. Il incarne la volonté de Honda de s’inscrire dans la nouvelle ère de l’automobile, celle où les performances sportives doivent coexister avec une conscience environnementale. Lors de la Monterey Car Week, un événement phare pour les amateurs de voitures de luxe et de sport, Honda a confirmé qu’une “voiture sportive de type NSX” serait sur les routes d’ici 2027 ou 2028. Bien que le nom reste à confirmer, l’annonce a suscité l’enthousiasme des passionnés, impatients de découvrir comment la marque japonaise intégrera l’électrification dans un modèle aussi emblématique.

Le défi pour Honda ne se limite pas à simplement électrifier la NSX. La marque travaille sur une plateforme novatrice, nommée “0 Series”, qui promet de redéfinir les standards des voitures sportives électriques. Cette plateforme se distingue par une approche “mince et légère”, visant à minimiser l’encombrement des batteries et à abaisser le centre de gravité, un élément clé pour maintenir une conduite dynamique. Un des objectifs affichés est de créer une sportive à la fois performante et agile, en s’assurant que les caractéristiques de maniabilité qui ont fait la renommée de la NSX d’origine soient conservées, voire améliorées.

Quelle concurrence ?

L’introduction d’une Honda NSX électrique pose naturellement la question de sa place dans le marché actuel des supercars électriques. Si l’on se réfère à des modèles comme la Porsche Taycan ou la Tesla Roadster ( un modèle toujours attendu par ceux ayant validé une pré-commande ), Honda devra se positionner de manière stratégique pour séduire une clientèle qui attend à la fois des performances de haut vol et un design distinctif. La Taycan, par exemple, a su allier luxe, sportivité et technologie avec succès, tandis que Tesla mise sur l’innovation et la vitesse de pointe avec son Roadster.

Honda, avec son passé riche en innovation et en ingénierie de pointe, semble prêt à relever ce défi. La marque a prouvé par le passé sa capacité à surprendre et à se démarquer, comme en témoigne la seconde génération de la NSX introduite en 2016. Cette version hybride combinait un V6 biturbo avec trois moteurs électriques, une configuration audacieuse pour l’époque. Pourtant, malgré ses qualités, cette NSX hybride n’a jamais véritablement trouvé son public, notamment en raison de son prix élevé et de la concurrence féroce.

La Honda NSX hybride de 2016

Un défi pour Honda

Honda devra également veiller à ne pas répéter les erreurs du passé. La NSX de deuxième génération, malgré ses innovations, n’a jamais vraiment percé. La prochaine NSX électrique devra donc séduire par ses performances, mais aussi par son design et son prix, pour éviter de devenir un modèle de niche.

S le nom de la prochaine NSX reste un mystère, la direction que prend Honda est on ne peut plus claire : celle de l’innovation audacieuse, ancrée dans une tradition de performances et de design iconiques. Une chose est sûre, l’attente jusqu’en 2027 risque d’être longue pour les amateurs de la marque.