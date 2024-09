The Gran Tour : l’épisode final arrive bientôt, c’est la fin pour le trio anglais

The Grand Tour touche à sa fin

L’univers des émissions automobiles ne sera plus jamais le même. Le trio emblématique formé par Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, qui a dominé l’écran avec “Top Gear” puis “The Grand Tour”, s’apprête à tirer sa révérence. Après plus de deux décennies passées à repousser les limites de ce que l’on peut faire avec une voiture à la télévision, leur ultime épisode, intitulé One for The Road, sera diffusé le 13 septembre 2024 sur Amazon Prime Video. C’est la fin d’une ère pour les passionnés d’automobile, mais aussi pour les amateurs de divertissement de qualité.

Le dernier voyage : une aventure au Zimbabwe

Pour cette ultime aventure, le trio nous emmène au Zimbabwe, un pays dont la diversité des paysages se prête parfaitement à l’esprit de découverte qui a toujours animé The Grand Tour. Dans un teaser empreint de nostalgie, on voit les trois compères naviguer à travers des paysages magnifiques et des terrains difficiles, chacun au volant de l’une de leurs voitures de rêve : Jeremy Clarkson avec une Lancia Montecarlo, Richard Hammond dans une Ford Capri 3.0 et James May à bord d’une Triumph Stag. Ces choix ne sont pas anodins et reflètent leur amour pour des véhicules qui, bien que modestes par rapport aux supercars qu’ils ont souvent conduites, possèdent une signification particulière pour chacun d’eux.

Le choix du Zimbabwe pour cet épisode final n’est pas sans rappeler l’époque où Top Gear s’était aventuré dans des contrées reculées, offrant des moments de télévision inoubliables. Ces expéditions ont toujours été marquées par un mélange d’humour, de camaraderie et de défis techniques, et cet ultime épisode semble bien parti pour offrir tout cela une dernière fois.

The Gran Tour : l’épisode final arrive bientôt

Des moments de camaraderie et de nostalgie

Au-delà des paysages et des défis, ce dernier épisode promet d’être riche en moments de camaraderie. Les images du teaser montrent les trois animateurs partageant des moments de complicité autour d’un feu de camp, une bière à la main, ou plaisantant en pleine route. Ce sont ces instants qui ont toujours donné à The Grand Tour sa saveur unique, un mélange de passion automobile et d’amitié indéfectible.

Ce voyage au Zimbabwe est plus qu’une simple expédition; c’est une sorte de rétrospective sur ce qui a rendu The Grand Tour et Top Gear avant lui, si spéciaux. Ces moments de réparation improvisée de véhicules, de discussions animées sur des cartes routières ou de réactions spontanées aux défis imprévus sont autant de clins d’œil à ce qui a fait leur succès. Et si l’épisode s’achève sur une note familière, c’est bien là le signe que le trio reste fidèle à lui-même, même au moment de dire adieu.

La fin d’une ère pour les fans de Clarkson, Hammond et May

La décision de mettre fin à The Grand Tour a été mûrement réfléchie. Jeremy Clarkson a récemment expliqué dans une interview au Times qu’ils avaient l’impression d’avoir exploré toutes les avenues possibles avec une voiture. “Nous avons conduit plus haut et plus au nord que quiconque”, a-t-il déclaré. Cette confession révèle une vérité simple : après tant d’années et d’aventures, ils ont ressenti le besoin de clore ce chapitre de leur vie avant que la formule ne s’essouffle.

Le choix de terminer l’émission à ce moment précis peut surprendre, d’autant que The Grand Tour restait une émission très appréciée, mais il reflète aussi un désir de partir en beauté. Clarkson, Hammond et May ont toujours su captiver leur public par leur alchimie unique et leur approche non conventionnelle du journalisme automobile. Ce dernier épisode ne sera donc pas seulement une fin, mais aussi un hommage à tout ce qu’ils ont accompli ensemble.

Bien que The Grand Tour prenne fin, il est difficile d’imaginer que Clarkson, Hammond et May disparaissent complètement de la scène médiatique. Chacun d’eux a déjà des projets personnels en cours et il est probable qu’ils continueront à partager leur passion pour l’automobile, peut-être sous d’autres formes. Néanmoins, cette conclusion marque la fin d’une époque qui a redéfini le divertissement automobile pour toute une génération.

Pour les fans, ce dernier épisode sera l’occasion de dire au revoir à une émission qui a fait partie de leur vie pendant de nombreuses années. Un au revoir teinté de gratitude pour les innombrables souvenirs qu’ils nous ont laissés. Rendez-vous donc le 13 septembre pour une dernière virée en compagnie de Clarkson, Hammond et May, une aventure qui promet d’être aussi émotive que spectaculaire.