Xiaomi MX11 : le SUV électrique dévoilé en octobre

Xiaomi MX11 : le SUV électrique est ici aux côtés de la SU7

Après avoir lancé un premier modèle qui veut concurrencer la Taycan, Xiaomi va étoffer sa gamme. La date à retenir ? Fin octobre 2024, lors de leur prochaine conférence où, selon des rumeurs persistantes, le tant attendu SUV, vraisemblablement baptisé Xiaomi MX11, fera sa première apparition.

Un SUV électrique, mais pas avant 2025

Alors que la présentation officielle du Xiaomi MX11 est attendue pour octobre, la commercialisation de ce SUV ne devrait pas intervenir avant 2025. Ce délai semble logique pour un constructeur qui, bien que novice dans le domaine automobile, souhaite probablement peaufiner les derniers réglages de son nouvel engin. Ce lancement différé est également une stratégie pour faire monter l’attente et l’intérêt autour de ce véhicule, à l’image de ce que font souvent les marques de luxe avec leurs nouveaux modèles.

Le Xiaomi MX11 : une inspiration très sportive

Les détails sur le MX11 restent pour l’instant rares, mais quelques informations ont filtré. Ce SUV devrait être un modèle entièrement électrique, avec une esthétique basse et sportive, des caractéristiques qui rappellent un autre modèle très en vogue : le Ferrari Purosangue. Cette comparaison peut surprendre, mais elle n’est pas fortuite. Xiaomi semble vouloir associer son image à celle de véhicules haut de gamme, synonymes de performance et d’élégance. Une stratégie déjà adoptée pour la Xiaomi SU7, où la marque avait clairement affiché son ambition de créer une “voiture de rêve pour les masses”. Avec le MX11, Lei Jun, le CEO de Xiaomi, semble vouloir réitérer cet exploit, tout en s’adressant à un public plus large.

Parmi les atouts du futur Xiaomi MX11, des technologies de pointe comme le Lidar et une architecture électrique 800V.

Le prototype du SUV Xiaomi a déjà été aperçu en roulage

Le futur de Xiaomi dans l’automobile : un SUV pour les familles en 2026

Xiaomi ne compte pas s’arrêter là. Le constructeur prévoit déjà un troisième modèle, un SUV à autonomie étendue, qui devrait voir le jour en 2026. Ce modèle, conçu principalement pour les familles, devrait être proposé à un prix nettement plus abordable qui en ferait un concurrent du Tesla Model Y.