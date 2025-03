Lynk & Co 08 : la marque chinoise persiste en hybride rechargeable

Lynk & Co 08

Le marché des hybrides rechargeables en Europe voit arriver un nouveau SUV ambitieux : le Lynk & Co 08. Ce SUV du segment D arrive d’ici l’été 2025 avec une autonomie record en mode tout électrique et une recharge rapide en courant continu. Le constructeur chinois reste ainsi fidèle à ses propositions hybrides rechargeables pour le marché européen.

Petite interrogation mais pas des moindres : Lynk & Co est passé fin 2024 sous le contrôle de Zeekr. On peut donc se demander si la marque va poursuivre sur sa lancée ou être fusionnée et disparaitre…

Une autonomie électrique inédite dans son segment

Long de 4,82 m, le Lynk & Co 08 présente un design dans la lignée de ce qu’offre la marque ces dernières années. Le style se veut à la fois original dans les détails, et consensuel pour séduire une clientèle mondiale.

Avec 200 km d’autonomie en mode électrique (cycle WLTP), la Lynk & Co 08 repousse les limites des hybrides rechargeables. Une telle capacité permet aux conducteurs d’effectuer la majorité de leurs trajets quotidiens sans que le moteur thermique ait besoin de démarrer. De quoi réduire la consommation, et aussi les émissions polluantes, y compris sur un trajet plus long qu’un simple domicile-travail.

Recharge rapide et autonomie globale élevée

Autre point fort de la Lynk & Co 08 : sa recharge rapide en courant continu. Alors que la majorité des hybrides rechargeables se contentent d’une recharge AC plus lente, la 08 peut faire passer sa batterie de 10 % à 80 % en seulement 33 minutes, une capacité qui la rapproche davantage des véhicules 100 % électriques. Cette technologie assure une plus grande flexibilité et permet d’envisager des voyages longue distance sans contraintes. L’autonomie combinée dépasse les 1 100 km, plaçant la Lynk & Co 08 parmi les modèles les plus endurants du marché.

Une offensive stratégique sur le marché européen

Déjà populaire en Chine, Lynk & Co compte bien imposer son modèle en Europe. Avec la 08, la marque sino-suédoise vise un public encore réticent à passer au 100 % électrique mais désireux d’adopter une mobilité plus verte. Cette offensive passe par un réseau de distribution élargi : la voiture sera disponible chez certains détaillants Lynk & Co ainsi que sur le site web de la marque.

Deux niveaux de finition seront proposés, Core, version d’entrée de gamme à partir de 53 995 €, et More, version haut de gamme à partir de 57 995 €. Des tarifs conséquents, compétitifs au niveau des prestations, mais pour des voitures qui manquent singulièrement de notoriété en France et en Europe.

Un pas vers l’électrification totale

Selon Nicolas López Appelgren, PDG de Lynk & Co International, ce modèle constitue une passerelle vers la mobilité électrique totale. En combinant une motorisation hybride rechargeable à une autonomie électrique exceptionnelle, la Lynk & Co 08 offre une alternative crédible pour ceux qui hésitent encore à basculer vers un modèle 100 % électrique.

Disponible à partir de juin 2025 en France, le SUV Lynk & Co 08 parviendra-t-il à se faire un nom sur un marché déjà très disputé ? L’avenir de la marque chinoise pose sérieusement question après la réorganisation du groupe Geely. Une donnée que les acheteurs doivent aussi se poser pour la suite…

