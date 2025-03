Nouvelle gamme pour la berlinette Alpine avec les A110 R 70 et GTS

Nouvelle gamme Alpine A110 2025

Pour souffler ses 70 bougies, Alpine ne se contente pas de souffler les bougies d’un gâteau virtuel : la marque française marque le coup avec une refonte de sa gamme A110 et une édition limitée d’exception. L’A110 R 70, produite à 770 exemplaires, vient célébrer cet anniversaire avec des éléments distinctifs et un design exclusif, tandis que l’A110 GTS vient étoffer l’offre avec un équilibre subtil entre sportivité et confort.

A110 R 70 : l’ultime édition limitée pour un baroud d’honneur

Dernière itération radicale de l’A110 R, la version 70 ans pousse encore plus loin l’exclusivité avec une finition très axée sur la performance et la légèreté. Le carbone est omniprésent, du capot à l’aileron arrière, en passant par le toit et les jantes 18 pouces allégées. Le moteur reste le 1.8 turbo de 300 ch et 340 Nm, suffisant pour offrir un rapport poids/puissance redoutable. Fidèle à son approche minimaliste et efficace, Alpine conserve la recette gagnante qui a fait le succès de cette version, à savoir un châssis affûté et des réglages typés circuit, complétés par des pneus Michelin PS CUP 2 et un échappement Akrapovic.

Mais ce qui distingue surtout cette édition R 70, c’est son habillage tricolore. Un clin d’œil à la première A106 de 1955 qui fut présentée en trois teintes – Bleu Caddy, Blanc Glacier et Rouge Sismique – que l’on retrouve ici sur une capsule ultra-limitée de 3 x 70 exemplaires. Chaque exemplaire arbore fièrement le logo des 70 ans d’Alpine en carbone apparent sur le toit, tandis que l’intérieur se pare d’un habillage personnalisé aux couleurs de la carrosserie, incluant des sièges baquets Sabelt© assortis et des détails subtils rappelant le drapeau français.

Le tarif, quant à lui, grimpe à 122 500 €, une somme presque raisonnable pour un futur collector !

La nouvelle Alpine A110 R 70

A110 GTS : l’alternative sportive au quotidien

L’autre grande nouveauté du catalogue Alpine pour 2025, c’est l’A110 GTS. Ce modèle remplace les versions GT et S pour proposer un compromis entre performance et polyvalence. On retrouve ici le châssis sportif de l’A110 S, avec une motorisation inchangée de 300 ch et 340 Nm, mais avec un confort mieux préservé au quotidien. Son lancement s’accompagne d’une nouvelle palette de couleurs, notamment le Bleu Paon issu du catalogue historique, mais aussi des finitions mates inédites comme l’Orange Solaire ou le Gris Acier.

Parmi les options marquantes, un kit aéro GTS inspiré de l’A110 R, avec une lame avant et un aileron arrière en carbone, permettant un meilleur appui. L’intérieur n’est pas en reste, avec un habitacle en cuir Gris GTS ou des options en Alcantara© coloré pour accentuer le caractère sportif de cette déclinaison. Facturée 79 500 €, l’A110 GTS se positionne comme une alternative plus exploitable au quotidien tout en conservant le tempérament joueur qui fait l’essence du modèle.

( lire notre essai de l’Alpine A110 GT )

La nouvelle Alpine A110 GTS

Une gamme renouvelée avant l’électrification

Ces deux nouvelles propositions viennent compléter une gamme A110 qui entame sa dernière année de commercialisation sous sa forme actuelle. À partir de mars 2025, Alpine débutera les 12 derniers mois de commande de son coupé emblématique avant de tourner définitivement la page du thermique. L’entrée de gamme reste toujours disponible, avec un modèle à 252 ch facturé à partir de 65 000 €, mais l’attention se porte clairement sur l’A110 R 70 et l’A110 GTS, qui représentent les ultimes évolutions avant un passage à l’électrique en 2026.

Si l’on sait déjà qu’Alpine prépare une A110 électrique, la question de l’ADN du modèle se pose. Légèreté, agilité et sensations pures ont toujours été les piliers de la philosophie Alpine, mais l’ajout d’un groupe motopropulseur électrique bouleversera forcément cette équation. En attendant, ces éditions spéciales offrent une dernière occasion aux passionnés de s’offrir une Alpine dans sa forme la plus authentique.

