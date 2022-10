Alpine A110 R : la plus performante des A110

Alpine A110 R

On pourrait la croire tout droit sortie de Gran Turismo. Nouvelle venue dans la gamme Alpine, l’A110 R est la version la plus radicale proposée à ce jour sur la nouvelle édition modernisée de la célèbre berlinette. Alors quel est le programme ? Cure de puissance ou allègement ? Ou les deux ?

Le poids est l’ennemi du bien

Oui, c’est bien le poids qui a été ciblé sur cette A110R, et il a été possible de faire descendre le poids de 34 kilos par rapport à une A110 S dont elle reprend la base. Cette A110 R ne pèse ainsi que 1082 kg, à peine plus d’une tonne…

Son rapport poids puissance descend ainsi à 3,6 kg/ch !

Exemple de gain : 5 kg obtenus avec les sièges monocoques Sabelt® Track conçus en fibre de carbone, et parfaitement adaptés à l’usage du circuit avec leurs harnais de sécurité 6 points.

Plus étonnant : les jantes alliage de cette version R, totalement inédites et fabriquées en carbone. Plus légères de 12,5 kg, elles soignent aussi leur aérodynamisme. Les jantes avant sont ainsi dessinées différemment, et sont plus ouvertes que les jantes arrière !

On ne passera pas non plus à côté du capot en carbone…Mais c’est surtout la lunette arrière qui étonne : exit la lunette vitrée, et place à une lunette en carbone exclusive !

Les performances de la nouvelle A110 R

Cette version plus radicale permet d’effectuer le 1000 m départ arrêté 21,9 secondes, et abat le 0 à 100 km/h en tout juste 3,9 secondes. A condition bien entendu d’enclencher le Launch Control !

Sa vitesse de pointe est également élevée, avec 285 km/h. A titre de comparaison, l’A110 S à sa sortie se contentait de 4,4 s et de 260 km/h en vitesse de pointe.

Elle dispose comme l’A110S du moteur 1.8 turbo de 300 ch couplé à une boîte automatique 7 rapports à double embrayage humide.

Le châssis est abaissé de 10 mm, et les amortisseurs réglables permettent encore de rabaisser la sportive de 10 mm supplémentaires. Barres anti-dévers spécifiques, barres antiroulis recalibrées : le châssis a été revu de fond en comble.

Pas de fausse note pour la monte pneumatique : Alpine a choisi en première monte des pneumatiques semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2 de 215/40 R18 à l’avant et de 245/40 R18 à l’arrière.

Le freinage n’est pas en reste avec un système de freinage haute performance signé Brembo®, qui comprend des disques bi-matières de 320 mm de diamètre à l’avant et à l’arrière.

Un présentation soignée

La présentation devrait aussi séduire les amateurs, avec par exemple une peinture de lancement Bleu Racing Mat inédite. Ce qui contraste parfaitement avec le toit carbone, en finition noir brillant. L’aileron bénéficie de fixations en col de cygne : digne de la compétition, cet aileron apporte de la portance pour des performances encore plus efficaces à haute vitesse.

A l’intérieur, en dehors des sièges cités plus haut, la présentation est spécifique avec de la microfibre sur la planche de bord et le volant.

Une plaque spécifique est apposé sur la console centrale pour designer cette version, qui pourrait bien devenir collector !

Chaque exemplaire sera ainsi numéroté…En revanche le prix de cette nouvelle A110 R n’est pas encore connu à ce jour.

