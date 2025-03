Hyundai France ne prévoit pas que l’Inster fasse un gros carton

Hyundai Inster

Après une année 2024 difficile, Hyundai France vise le retour à la croissance en 2025. Les ventes de la marque ont en effet chuté de 8 % de 2023 à 2024, mais le constructeur coréen est plus optimiste pour 2025 avec un objectif de +10 % d’immatriculations. Dans son offensive produit, le modèle électrique le moins cher de Hyundai, l’Inster, arrive aussi avec des prix compétitifs. Mais Hyundai ne prévoit tout de même pas que ce soit un carton plein, explications.

Objectif 25 % de ventes en électrique

En électrique, Hyundai est parvenu à un très bon résultat avec le dernier Kona : 37 % des ventes sont réalisées en électrique. En 2025, la marque souhaiterait que les véhicules électriques représentent 25 % de ses ventes, une part importante dont une partie repose sur le lancement de l’Inster.

Hyundai France a annoncé officiellement un objectif de 5000 Inster immatriculés en France en 2025, ce qui correspond au passage à la hausse de +10 % attendue sur le total des ventes de la marque, qui espère atteindre les 50000 immatriculations. Quand on regarde dans le détail, 5000 exemplaires d’une voiture, cela représente quoi ?

Sur le marché français, en 2024, les véhicules qui se situent à 5000 immatriculations sont le DS 3 avec 5072 exemplaires, et le Volvo XC40 avec 4981 unités. Au niveau du classement, ils occupent en 2024 les 89ème et 90ème places. En 2025, l’Inster vise donc la fin du classement, d’où le titre de cet article !

Rien qu’en janvier 2025, la Renault 5 E-TECH s’est écoulée à 2813 exemplaires, et la Citroën ë-C3 à 1548 exemplaires. Ce sont elles, les meilleures ventes de citadines électriques sur le marché français.

Un mois de janvier difficile ?

En janvier, pour l’heure le Hyundai Inster n’est pas encore rentré dans le top 100 des ventes : l’année commence mal. La dernière voiture classée est le Mini Aceman, avec 189 immatriculations. Les voitures sont pourtant bien arrivées en concessions, et les exemplaires de démonstration sont en vente sur les sites d’annonce comme ci-dessous. Meilleur tarif proposé avec la finition Creative : 26490 euros, contre 29250 euros au tarif catalogue.

Justement, faire le tour d’une annonce permet de voir ce qui sera sans doute l’un des problèmes de l’Inster en France ( et en Europe ) : son design, et ses proportions. Initialement ce modèle était destiné à la Corée du sud. Il est assez éloigné des canons de beauté européens, et ses proportions font plutôt penser aux Kei Car japonaises. Ce modèle ne mesure que 3,81 m de long, par 1,61 m de large, et 1,57 m de haut. Il est donc assez haut tout en étant étroit : les français sont peu habitués à ce type d’engins.

Est-ce qu’il sera tout de même jouable d’effectuer 5000 ventes en France cette année ? Nous ne manquerons pas de suivre l’évolution et de vous faire un retour sur le sujet.