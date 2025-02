Le Skoda Elroq débute sa production à Mladá Boleslav

La production du Skoda Elroq vient officiellement de débuter dans l’usine de Mladá Boleslav, aux côtés de l’Enyaq et de l’Octavia. Premier modèle de la marque à adopter le nouveau design “Modern Solid”, cet SUV électrique compact vise un large public avec un positionnement tarifaire attractif et des caractéristiques techniques équilibrées. Avec plus de 20 000 commandes enregistrées fin 2024, l’Elroq suscite déjà un fort intérêt. Mais pourra-t-il réellement s’imposer face à une concurrence de plus en plus affûtée ?

Une production optimisée pour répondre à la demande

Le Skoda Elroq est assemblé sur une ligne de production flexible permettant d’adapter rapidement le volume en fonction de la demande. Cette flexibilité est un atout majeur pour Skoda, qui produit sur le même site l’Octavia thermique et l’Enyaq électrique, tous deux reposant sur des plateformes différentes (MQB pour l’Octavia et MEB pour l’Elroq et l’Enyaq).Afin de libérer de l’espace pour ce nouvel SUV, une partie de la production de l’Octavia a été déplacée vers l’usine de Kvasiny en 2024. Désormais, jusqu’à 600 Elroq peuvent être produits chaque jour à Mladá Boleslav. Ce site joue également un rôle clé dans la fabrication des batteries MEB, non seulement pour les modèles Skoda, mais aussi pour d’autres véhicules du groupe Volkswagen.En optimisant ses capacités industrielles, Skoda espère accompagner la montée en puissance des ventes d’électriques tout en maîtrisant ses coûts de production. Cette approche lui permet de proposer l’Elroq à un tarif compétitif, souvent proche de celui des modèles thermiques équivalents sur certains marchés européens.

Un design renouvelé et des dimensions adaptées au quotidien

Avec une longueur de 4 488 mm et un empattement de 2 765 mm, l’Elroq s’inscrit dans la catégorie des SUV compacts, un segment clé du marché. Il se positionne entre un Volkswagen ID.4 et un Hyundai Kona Electric, tout en offrant un volume de coffre généreux (jusqu’à 1 580 litres une fois la banquette arrière rabattue).Le style extérieur adopte le nouveau langage visuel de Skoda, avec une face avant redessinée et une signature lumineuse spécifique. Contrairement aux modèles thermiques de la marque, l’Elroq abandonne la calandre traditionnelle pour un bandeau noir intégrant les phares et des éléments LED, renforçant son identité électrique.

Des motorisations adaptées aux besoins variés

L’Elroq est décliné en plusieurs versions, toutes basées sur la plateforme MEB. L’offre commence avec une version d’entrée de gamme en propulsion et monte jusqu’à une variante à transmission intégrale plus performante.

• Elroq 50 : moteur de 170 ch, batterie de 55 kWh, autonomie de 375 km

• Elroq 60 : moteur de 204 ch, batterie de 63 kWh, autonomie de 403 km

• Elroq 85 : moteur de 286 ch, batterie de 82 kWh, autonomie de 579 km

• Elroq 85x : transmission intégrale, deux moteurs pour une puissance de 299 ch

L’autonomie maximale de 579 km permet à l’Elroq de rivaliser avec certains modèles de segments supérieurs. De plus, la recharge rapide jusqu’à 175 kW permet de passer de 10 à 80 % de batterie en seulement 28 minutes sur une borne adaptée, un point fort face à certains concurrents encore limités à 100 kW.