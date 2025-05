Renault Austral restylé : voici ce qui change

Renault Austral restylé

Quelques jours après la présentation de l’Espace restylé, Renault nous présente son Austral restylé. Le deuxième SUV compact le plus vendu en France derrière le Peugeot 3008 entend bien repartir du bon pied pour affronter son rival, avec une mise à jour majeure.

Un design totalement revu

Il n’est pas si fréquent qu’un restyling modifie autant les lignes d’un modèle. L’équipe de designers menée par Gilles Vidal rectifie le tir sur ce modèle dont le design semblait en effet dater en partie de l’ère précédente du design Renault. En toute logique, l’Austral restylé s’offre donc un faciès proche de l’Espace qui est sa déclinaison longue, et aussi du Rafale. De face, les deux millésimes se démarquent donc très nettement l’un de l’autre.

Les projecteurs dotés de la technologie LED Adaptative Vision sont désormais plus effilés, et séparés de la signature lumineuse placée dans les flancs du bouclier avant sous la forme de deux demi-losanges. Exit donc la signature lumineuse en C, qu’on voyait sur les Mégane 4, Kadjar et Talisman, une autre époque ! Les designers Renault ont aussi revu la calandre, plus massive, ainsi que le capot moteur. Ce nouveau modèle affirme donc sa prestance, et reçoit aussi de profondes évolutions à l’arrière. Là aussi l’abandon de la signature lumineuse en C a impliqué de revoir le hayon arrière, ainis que la totalité des feux.

Davantage d’Austral bénéficieront du toit noir étoilé, présent de série dès la finition Techno.

Deux nouvelles teintes de caisse font leur apparition : Bleu Outre-Mer et Blanc Nacré Satin. A noter également que cette dernière et le Gris Schiste Satin sont réservés à la finition supérieure Esprit Alpine.

Les nouveautés dans l’habitacle

On ne s’attendait pas à de gros changements à l’intérieur, qui n’avait pas pris une ride. Mais l’Austral 2025 reçoit tout de même de nouveaux sièges plus enveloppants dans l’esprit du Rafale, et de nouvelles selleries.

Le côté high-tech est assuré par une caméra à reconnaissance faciale, à chaque ouverture de la portière du conducteur. Ainsi chaque utilisateur pourra immédiatement retrouver ses réglages de sièges, ses stations de radio ou ses applications Google préférées, et son menu d’accueil.

Pour le reste on retrouve le système multimédia openR link avec Google intégré, et un écran central de 9″ ou 12,3″ selon les versions.

Renault a assuré que l’insonorisation a été améliorée, que ce soit au niveau de l’insonorisation moteur, ou des bruits d’air provoqués par les rétroviseurs.

Pas de nouveautés sous le capot, mais une gamme revue

Renault n’a pas reconduit la petite motorisation Mild Hybrid de 130 ch, qui n’attirait pas les foules. Le marché français restera donc focalisé sur la motorisation E-TECH full hybride de 200 ch, très pertinente. La motorisation Mild Hybrid 160 ch est annoncée également en cours d’homologation, mais rien ne dit qu’elle sera bien présente en France.

Face au Peugeot 3008, l’Austral a donc toujours l’argument d’une motorisation full hybride. Le 3008 mise sur une double offre, Mild hybrid en 145 ch, et hybride rechargeable en 195 ch.

La gamme de l’Austral 2025 évolue sensiblement, avec la disparition de la variante Iconic. Esprit Alpine n’est plus associé à Techno ou Iconic, et devient une finition à part. Il y aura donc trois niveaux de finition seulement : Evolution, Techno et Esprit Alpine.

Pour l’heure, les prix ne sont pas encore connus, mais devraient rapidement arriver dès que l’ouverture des commandes sera lancée. Renault prévoit en effet l’arrivée de son nouvel Austral pour l’été 2025.

