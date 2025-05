Les prix et la gamme du nouveau Peugeot 3008 & e-3008 avril 2025

Le nouveau Peugeot 3008 Allure 2025

La gamme du nouveau Peugeot 3008 est assez simple, puisqu’elle ne comporte que deux niveaux de finition : Allure et GT. Pour l’heure les acheteurs ont le choix entre trois types de motorisations : hybride MHEV 48V, hybride rechargeable et électrique. Tout juste présentée, la version électrique 3008 Long Range avec la grosse batterie de 98 kWh est désormais au catalogue, le choix devient donc plus complet pour les acheteurs.

Note du 06/04 : une augmentation de 500 euros vient d’être appliquée sur les 3008 Hybrid 145 ch en finition Allure, et de 300 euros en finition GT. Le tarif des versions PHEV et électriques ne change pas.

Des prix à partir de 39500 euros

Le nouveau Peugeot 3008 débute désormais à un prix 39500 euros, soit tout juste 2000 euros de moins que le 5008.

Le premier niveau d’équipement Allure est déjà complet avec en série : jantes alliage 19″ diamantées, projecteurs avant et feux arrière à LED, vitres arrière surteintées, sellerie mi-TEP mi-tissu, i-cockpit panoramique avec deux écrans de 10″, Apple Car Play et Android Auto sans fil, climatisation automatique tri-zone, caméra de recul, pack safety plus, rétroviseurs rabattables électriquement.

Peugeot 3008 Allure Hybrid 145 e-DCS6 : 39 500 €

Peugeot 3008 Allure Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 : 43 490 €

Peugeot e-3008 Allure électrique 210 ch , batterie de 73 kWh : 44 990 €

Peugeot e-3008 Allure électrique 230 ch , batterie de 97 kWh : 46 990 €

nouveau Peugeot 3008 Hybrid 145

Un 3008 GT suréquipé

En second niveau de finition, le 3008 GT ajoute à cela de nombreux éléments moyennant un effort non négligeable de 4500 euros de plus : projecteurs Pixel LED, feux arrière LED 3D, jantes alliage 20″ diamantées, toit et becquet arrière Black Diamond, logos sur les ailes avant, passages de roues noir laqué, sellerie alcantara, hayon motorisé avec accès mains libres, régulateur de vitesse adaptatif, volant chauffant GT en cuir perforé, éclairage d’ambiance, i-cockpit avec un grand écran de 21″, navigation 3D connectée, sièges avant chauffants, stores pare-soleil à l’arrière, seuils de portes avant en acier inoxydable, sièges avant chauffants.

Peugeot 3008 GT Hybrid 145 e-DCS6 : 43 800 €

Peugeot 3008 GT Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 : 47 990 €

Peugeot e-3008 GT électrique 210 ch , batterie de 73 kWh : 46990 €

Peugeot e-3008 GT électrique 230 ch , batterie de 97 kWh : 51 490 €

Encore une motorisation électrique attendue

En haut de gamme, une version à quatre roues motrices sera également proposée avec un niveau de puissance de 325 ch, mais en association avec une batterie de 73 kWh comme pour la motorisation de 210 ch. ( tout savoir sur le Peugeot e-3008 Dual Motor )

Cette nouvelle version arrivera d’ici cet été, nous reviendrons vers vous avec les tarifs dès qu’ils auront été communiqués par Peugeot et avec un essai de cette nouveauté dès le mois de mai !