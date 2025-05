Les prix et la gamme du nouveau Peugeot 5008 & e-5008 – avril 2025

Le nouveau Peugeot 5008 est disponible à la commande

Peugeot lance la commercialisation de son nouveau 5008, étroitement dérivé du nouveau 3008. La gamme est donc logiquement calquée sur ce dernier, avec deux niveaux de finitions, et désormais trois types de motorisations : hybride 48V, hybride rechargeable et électrique.

Note du 06/04 : une hausse de prix de 510 euros vient d’avoir lieu sur la motorisation hybride de 145 ch en finition Allure, ce qui fait grimper le prix d’appel comme nous allons le voir, la version GT augmentant elle de seulement 310 euros. Les autres motorisations ne sont pas concernées par cette hausse tarifaire.

Des prix à partir de 41500 euros

Ce rival du Renault Espace débute au prix de 41500 euros, avec la finition Allure et la motorisation Hybrid 145 ch.

Ce premier niveau d’équipement est déjà complet avec en série : jantes alliage 19″ diamantées, projecteurs avant et feux arrière à LED, vitres arrière surteintées, sellerie mi-TEP mi-tissu, i-cockpit panoramique avec deux écrans de 10″, Apple Car Play et Android Auto sans fil, climatisation automatique tri-zone, caméra de recul, pack safety plus, rétroviseurs rabattables électriquement.

Peugeot 5008 Allure Hybrid 145 e-DCS6 : 41 500 €

Peugeot 5008 Allure Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 : 45 490 €

Peugeot E-5008 Allure électrique 210 ch , 668 km d’autonomie : 46 990 €

Peugeot E-5008 Allure électrique 230 ch , 668 km d’autonomie : 51 490 €

En second niveau de finition, le 5008 GT ajoute à cela de nombreux éléments moyennant un effort non négligeable de 4500 euros de plus : projecteurs Pixel LED, feux arrière LED 3D, jantes alliage 20″ diamantées, toit et becquet arrière Black Diamond, logos sur les ailes avant, passages de roues noir laqué, sellerie alcantara, hayon motorisé avec accès mains libres, régulateur de vitesse adaptatif, volant chauffant GT en cuir perforé, éclairage d’ambiance, i-cockpit avec un grand écran de 21″, navigation 3D connectée, sièges avant chauffants, stores pare-soleil au rang 2, seuils de portes avant en acier inoxydable, sièges avant chauffants.

Peugeot 5008 GT Hybrid 145 e-DCS6 : 45 800 €

Peugeot 5008 GT Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 : 49 990 €

Peugeot E-5008 GT électrique 210 ch , 502 km d’autonomie : 51 490 €

Peugeot E-5008 GT électrique 230 ch , 651 km d’autonomie : 55 990 €

Le nouveau Peugeot 5008

D’autres versions attendues

En haut de gamme, une version à quatre roues motrices sera également proposée d’ici l’été avec un niveau de puissance de 325 ch, mais en association avec une batterie de 73 kWh comme pour la motorisation de 210 ch. L’autonomie devrait également se situer autour de 500 km.

Ce nouveau Peugeot 5008 s’affiche donc moins cher que le Renault Espace, mais avec une motorisation hybride plus modeste. La version hybride rechargeable de 195 ch est au prix du E-TECH 200 de l’Espace, avec une capacité de rouler en tout électrique sur 82 km très intéressante. Quitte à opter pour de l’hybride, autant pouvoir recharger une batterie et réduire la facture de carburant ! C’est donc la version la plus compétitive du nouveau SUV familial Peugeot.

En électrique, la version Allure 210 ch est éligible au bonus écologique, mais ce n’est pas le cas des autres modèles. Ce qui fait sérieusement grimper la facture….