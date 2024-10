Essai Volvo EX30 Ultra Twin Motor Performance : foudroyante suédoise

En plus de son impact bénéfique sur les émissions de particules, la mobilité électrique a également pour mission d’enrichir notre vie silencieusement, durablement et intuitivement.

Et Volvo contribue à façonner cet avenir avec la commercialisation de son nouveau modèle EX30, qui prend les traits d’un SUV urbain et ouvre l’accessibilité à la gamme électrique de la firme de Göteborg.

Dans le sillage des Volvo EX40 et C40, c’est donc au tout nouveau Volvo EX30 d’entrer en piste avec en plus de son allure chic, l’utilisation de matériaux recyclés dans son process de fabrication et la promesse d’une dynamique de conduite.

Notre équipe rédactionnelle vous livre ses impressions de conduite, à travers l’essai de la version EX30 Ultra Twin Motor Performance.

DESIGN :

Le design automobile a toujours devancé les tendances, voir les modes et c’est aussi et surtout sa vocation première. Et en découvrant le nouveau SUV urbain du constructeur suédois, il convient de reconnaître que ce nouveau EX30 dégage une personnalité inédite.

Avec son design pour le moins singulier, on le distingue d’emblée dans le flot de la circulation. Il faut dire que le petit SUV électrique affiche un caractère bien trempé et un look d’aventurier avec sa face avant verticale, ses porte-à-faux courts à l’avant et à l’arrière et une garde au sol digne d’un cross-over (165 mm).

Quel que soit l’angle sur lequel on l’observe, il convient d’admettre que l’EX30 possède une véritable présence stylistique qu’on pourrait qualifier de « futuriste » grâce à ses porte-à-faux réduits et ses grandes roues repoussées aux quatre coins.

Sa silhouette harmonieuse se combine à un esprit baroudeur souligné par ses roues de grand diamètre (20 pouces sur notre version d’essai). Tandis que le capot moteur court et plongeant, ainsi que les bas de caisse sculptés apportent caractère et dynamisme à l’auto.

Bien sûr, les designers suédois ont puisé dans une sorte de patrimoine génétique pour reprendre les éléments typiques de la marque comme la signature visuelle, le fameux marteau de Thor complètement réinterprété pour l’occasion. A ce titre, les blocs optiques ont fait l’objet de toutes les attentions, avec l’intégration d’un nouvel effet « pixel » qui apporte indéniablement un effet de fraicheur et de modernité au véhicule.

A noter, qu’une séquence lumineuse d’accueil ou de départ est diffusée par les phares & feux arrière à l’ouverture et à la fermeture du véhicule, afin de saluer le maître des lieux.

Les feux arrière sont quant à eux scindés en deux parties affleurant à la carrosserie et profitent d’un bandeau central sur le hayon arrière permettant de renforcer visuellement l’assise du véhicule. L’effet est très réussi, car malgré les dimensions contenues du véhicule (4,223m), le véhicule dévoile un certain côté statutaire sur la route.

Certains mélancoliques de la marque suédoise pourront même y voir un faux air de Volvo C30, dans l’architecture des feux arrière au niveau de la partie supérieure, tout comme le design des portières qui n’est pas sans rappeler les modèles EX40 et C40.

Au niveau de ses attributs aérodynamiques, citons pour la régulation de l’air de refroidissement, un soubassement très lisse et entièrement caréné et des spoilers de roues spécifiques à l’avant et à l’arrière.

Autre point « de détail » qu’il convient de saluer, les rétroviseurs extérieurs qui en plus de présenter un design très réussi, remplissent parfaitement leur mission première. Ici, nous sommes en présence de rétroviseurs qui profitent de leur entièreté de surface au bénéfice de la rétrovision, un exemple à suivre dans le domaine.

Tandis que la poupe accentuée en largeur et les bandeaux accompagnant les feux arrière signent un design survolté en affichant un coefficient de pénétration dans l’air très efficient (Cx de 0,28).

Toujours dans une démarche écologique, notons que 30 % des plastiques utilisés dans la fabrication des pare-chocs sont d’origine recyclés. D’autre part, les spoilers et les moulures latérales ne sont pas peints afin de faciliter le recyclage. Au même titre que les 17 % d’acier et de plastiques utilisés dans la fabrication de la voiture sont également d’origine recyclés.

Pour conclure ce chapitre, on peut affirmer sans détour que le nouveau EX30 offre le mérite de ne pas tomber dans la caricature du véhicule électrique au design souvent très discutable…

Et côté style et audace, ce nouveau Volvo EX30 répond présent à tous les étages. Sa hauteur typé SUV, ses phares au design singulier et ses dimensions compactes sculptent un quotidien tout en vitalité.

Dans sa robe blanc cristal (option à 1 000 euros), notre Volvo EX30 imprime l’œil de son design épuré qui ne tombe jamais dans la routine. D’ailleurs, tout au long de notre périple, le style dynamique de l’EX30 n’aura jamais laissé personne indifférente sur notre passage.

On comprend mieux pourquoi, le nouveau modèle suédois s’est vu décerner le prestigieux prix Red Dot « Best of the Product Design 2024 ».

INTERIEUR :

L’habitacle de cette suédoise a été désigné dans un style électro avant-gardiste et dans la plus pure tradition scandinave, comprenez « on ne peut plus épuré ».

Offrant une position de conduite surélevée et rassurante d’un SUV, le nouveau Volvo EX30 innove avec son habitable avant-gardiste et résolument orienté hi-tech.

A bord, il se dégage une vraie sérénité, digne d’espace lounge complètement épuré et souligné par le confort ultime des sièges qui apportent un confort d’accueil et visuel unique.

Les matériaux, tels que : le nordico, un polymère fabriqué à partir de matériaux recyclés (huile de pin de forêts de Suède et de Finlande et de liège recyclés), ou bien le lin tissé utilisé comme revêtement sur la planche de bord confèrent à l’habitacle une certaine originalité.

Tandis que d’autres surfaces de l’habitable sont innovantes dans l’industrie automobile, à l’image de la fibre de lin utilisé pour l’insert de la planche de bord de la finition marine composé à 50 % de denim recyclé.

Toujours dans la continuité d’utiliser un maximum de composants d’origine recyclés, les assises et les bas de dossiers sont réalisés en nordico, un matériau doux fabriqué à partir d’huile de pin provenant de Finlande et de Suède. Enfin, les coques des sièges sont constituées d’un plastique PET, comprenez « recyclé » il va s’en dire.

Quatre univers de personnalisation intérieur sont proposés au configurateur, à savoir : Pin Scandinave, Brume, Céleste et enfin Marine pour l’univers qui correspondant à notre finition version d’essai.

Si de prime abord, l’atmosphère semble un peu trop épuré, du fait de la technologie omniprésente dans l’habitacle, le bien être à bord est garanti par la synthèse de formes originales au niveau du tableau de bord à l’image des grilles d’aérateurs verticales. D’autant que notre intérieur Marine inspiré du crépuscule, véhicule calme et sérénité par ses dominantes de touches bleu foncé et noir.

D’autres matériaux innovants, décrits ci-dessus ainsi que des touches de couleurs bleues incarnent l’aspect progressiste. Finalement, le tout crée une nouvelle esthétique que l’on pourrait appeler «électro », même si ce terme reste encore inhabituel dans le monde de l’automobile.

S’il apparaît relativement vaste au regard des dimensions du véhicule, cet intérieur soigne le conducteur et le passager avant. La position d’assise surélevée typique des SUV garantit une position de conduite très appréciable. Tandis que les passagers arrière ne sont pas en reste avec une belle habilité au second rang. D’autant que le toit panoramique vitré permet d’offrir un puits de lumière à l’intérieur de l’habitacle, de quoi agrémenter le séjour des passagers.

A ce titre, il est à noter que le Volvo EX30 sur les finitions Ultra profite de série d’un toit panoramique vitrée qui couvre la quasi-totalité de la surface du toit. Le verre utilisé est traité avec un revêtement infrarouge permettant d’isoler les occupants d’une grande partie du rayonnement calorifique du soleil. Durant notre essai, nous avons souvent rencontré des températures dépassant largement les 30 °C, voir plus de 40°C lorsque le véhicule était en stationnement. Et il convient d’admettre que le revêtement infrarouge s’est montré plutôt performant par rapport à d’autres véhicules pourvus d’un TPV classique.

Pièce maîtresse de l’ultra-connectivité, l’écran central entièrement tactile est la seule interface homme-machine à bord. Sa taille généreuse de 12,3 pouces permet d’afficher à la fois une carte ainsi les informations de plusieurs widgets dans la partie inférieur de l’écran. A cet équipement s’ajoute l’interface de communication Android avec services Google. A l’utilisation, ce système dispose d’une reconnaissance vocale naturelle très intuitive et fonctionne comme un véritable assistant personnel, comprend ce qu’on lui dit répond aux questions et exécute les commandes.

Un grief toutefois : toutes les informations de conduite sont regroupées sur l’écran d’info-divertissement. Exit toute notion d’indication de vitesse ou d’odomètre derrière le volant, il vous faudra systématiquement détourner le regard sur l’écran centrale. Pas génial niveau sécurité, d’autant que la lisibilité de la vitesse et surtout les indications de vitesse relatives au régulateur de vitesse ne sont pas des plus lisibles.

Au rang des aspects pratiques, nous avons apprécié les rangements dissimulés au niveau de l’accoudoir central. Ce rangement coulissant permet d’offrir au conducteur et passager avant deux niveaux de positions avec portes gobelets intégrés. Au quotidien, cet espace s’avère également très pratique pour dissimuler des clés ou des télécommandes et peut accessoirement servir comme support de smartphone. Dommage que la boîte à gants centrale offre une capacité de rangement trop limitée. Il conviendra donc de composer avec les espaces rangements intégrés dans les contre-portes, pour dissimulés les bouteilles d’eau et autres objets personnels.

A l’arrière, les passagers profitent d’un espace confortable et disposent de deux embases de recharge USB-C, ainsi qu’un espace supplémentaire dans la partie arrière de la console centrale.

Le volume de coffre est quant à lui dans la moyenne de la catégorie avec une capacité de 318 litres, l’accès et le chargement sont plutôt aisés dans la pratique avec un plancher complètement plat une fois les sièges du rang 2 rabattus.

Néanmoins, le confort et la sécurité de ses occupants passe par une vie à bord fluide et sereine, le Volvo EX30 est doté de technologies intuitives, auxquelles s’ajoutent des innovations en matière de sécurité active.

Un niveau de sécurité au diapason :

L’EX30 a beau être le plus petit véhicule de la gamme Volvo, il ne néglige pas pour autant son niveau de sécurité, bien au contraire. La conception structurelle de l’auto avec le renforcement de la cage de protection, des montants A, B et C ainsi que du toit reflète cet engagement.

Et comme il s’agit d’un véhicule électrique, une attention toute particulière a été portée à l’intégralité de la batterie. Le châssis et la cage de protection sont construits avec différents formes d’acier haute résistance qui compensent efficacement l’impact latéral.

En outre, le EX30 comprend également un airbag latéral additionnel situé à l’intérieur du siège conducteur et se déployant entre les sièges conducteur et passager avant afin de limiter les blessures à la tête et au thorax en cas d’impact latéral.

Au niveau de la sécurité active, l’EX30 n’est pas en reste avec l’intégration du nouveau dispositif de freinage automatique aux intersections pour aider le conducteur à éviter des accidents. Dans le cas où une autre voiture croise la route de manière inattendue, la fonction d’intervention automatique des freins est conçue pour stopper le véhicule et ainsi atténuer ou éviter une collision.

Et pour un maximum de confort et de sécurité à chaque voyage et dans toutes les conditions, le nouveau Volvo EX30 propose de très nombreuses aides à la conduite qui introduisent la conduite semi-autonome comme le Pilot Assist. Par ailleurs, que l’EX30 profite en dotation d’origine du régulateur de vitesse adaptatif, du système de surveillance des angles morts, de l’alerte vigilance du conducteur ou encore de l’aide au maintien dans la voie.

Quant aux exécutions haut de gamme (Plus & Ultra), elles bénéficient du Pilot Assist permettant de vous épauler lors d’un dépassement ou encore de maintenir une distance de sécurité latérale lorsque vous dépassez un camion.

Enfin, l’EX30 bénéficie également de la technologie Safe Space qui intègre entre autres, le ingénieux système d’alerte sortie sécurisée à l’ouverture d’une portière.

A CONDUIRE :

La gamme EX30 s’articule autour de trois variantes de motorisations et batteries : la version de base Single qui propose un seul moteur d’une puissance de 272 ch et situé à l’arrière avec une batterie de 51 kW qui fournit une autonomie de 344 km, la version Single Extended Range qui dispose d’une autonomie accrue de 476 km et enfin la déclinaison Twin Performance forte de 428 ch qui nous occupe ici.

Ainsi sur notre version Twin Performance, le système de propulsion a été complètement repensé. Le Volvo EX30 dispose d’un groupe motopropulseur aux essieux avant et arrière, ce qui lui permet de bénéficier d’une efficience maximale, comparable à celle d’un modèle à transmission intégrale. Même si dans la plupart des situations au quotidien, l’EX30 fonctionne en mode propulsion, seul le moteur arrière est utilisé.

Afin de réduire la consommation d’électricité, la propulsion avant a été optimisée pour les plages de charge faible à moyenne et la propulsion arrière gère la dynamique de conduite. A noter, qu’il est possible de renforcer le trait de cette fonctionnalité quatre roues motrices en paramétrant dans l’interface de conduite la fonctionnalité «Traction Intégrale Performance ». Via cette fonctionnalité, la puissance, le temps de réaction sont optimisés au profit des performances, on dispose ainsi de la pleine puissance de 428 ch.

Et une fois ce mode de conduite activé, nous ne saurions vous recommander de prévenir vos passagers. Car une fois que vous enfoncez la pédale de l’accélérateur dans la tôle, les passagers sont littéralement propulsés dans le fond de leur siège.

Dès les premiers tours de roues, la première impression de conduite est tout à fait remarquable dans des conditions de trafic usuelles.

Pour preuve, le 0 à 100 km/h sur notre version EX30 Twin Performance est effacé en seulement 3,6 secondes, soit des valeurs dignes de considération. Quelles que soient les conditions, cette motorisation énergique s’avère redoutable et autorise des relances foudroyantes grâce au couple impressionnant de 543 Nm.

Il faut reconnaître que les véhicules électriques augmentent incontestablement le plaisir de conduite et procurent de nouvelles sensations, notamment grâce à une conduite fluide sans à-coups et une accélération instantanée grâce au couple des deux moteurs sur notre version Twin Performance ainsi que l’absence de vibration.

En agglomération, les véhicules électriques participent également à la réduction des nuisances sonore, puisque le moteur électrique est quasi muet. La garantie d’une forme de zénitude pour le conducteur et les passagers. En revanche, nous avons relevé de légers bruits de roulement à partir de 90 km/h, rien de rédhibitoire pour autant et probablement lié au choix des pneumatiques.

Sur les routes du réseau secondaire parfois abîmées, le Volvo EX30 remplit parfaitement son contrat d’un point de vue routier. En outre, le SUV se montre parfaitement sûre tout en faisant preuve d’une très belle agilité.

Fondamentalement, l’équilibre général de l’auto comme toutes les voitures électriques demeure tributaire de la masse et surtout du poids des batteries. Dans l’ensemble, la voiture affiche une belle stabilité dans les courbes. Sur ce point, il convient de saluer le travail réalisé par les metteurs au point châssis qui réalisent de manifestes progrès en la matière. Effectivement, l’effet d’inertie de masse que l’on a pu connaître sur les premières voitures électriques il y a une dizaine d’années s’estompe peu à peu, au fil des nouvelles générations d’autos.

En dépit d’un couple conséquent, la motricité ne souffre pas la critique sur sol sec. Si l’EX30 ne se montre pas d’un naturel joueur, le cross over saura satisfaire sans mal les amateurs de conduite dynamique férus de courbes rapides et de routes sinueuses où nous avons pu apprécier le caractère plutôt incisif de son train avant. Bien sûr loin de nous l’idée de parler d’un comportement sportif, mais le terme de dynamisme n’est dès lors pas usurpé.

Confortable en ville, comme sur la route, l’EX30 se montre vraiment à l’aise sur tous les terrains. Un succès manifeste qui va de pair avec son remarquable confort. Ses sièges aux assises et dossier larges contribuent ainsi à un confort de roulage appréciable sur les courts comme sur les longs trajets.

Notons, que le Volvo EX30 dispose d’un système de conduite à une pédale (One Pedal Drive). En outre, une seule pédale vous permet d’adopter un mode de conduite encore plus intuitif, du moins si vous en appréciez le concept.

Sur cette version haut de gamme, une batterie de type Lithium Ion d’une capacité nominale de 69 kWh, soit 64 kWh utiles alimente le véhicule. Comme toutes voitures électriques (et thermiques), l’autonomie avec une charge complète dépend du style de conduite.

Expérience de charge et autonomie :

En gardant à l’esprit que l’électromobilité doit être agréable et adaptée au quotidien. L’EX30 dispose de série, d’un chargeur embarqué d’une puissance de 22 kW en courant alternatif (uniquement sur les batteries de 69 kWh) et accepte une charge maximale de 155 kW en courant continu, comprenez sur des bornes de charge rapide.

Notons que pour notre exécution haut de gamme Ultra, l’auto dispose d’un chargeur embarqué de 22 kW en série, ce qui est très rare sur les véhicules électriques et mérite donc d’être souligné. Partant du principe que le chargeur embarqué d’un véhicule électrique est un élément particulièrement important, puisqu’il conditionne le temps de recharge de la batterie.

Sur les bornes dites de « charge rapide », la recharge du véhicule se fait encore plus vite en mode courant continu, grâce aux quelles le courant est chargé directement dans la batterie. En fonction de l’état de charge et du réseau électrique, l’EX30 peut ainsi faire le plein d’électricité à une pleine puissance de 155 kW dans un timing réduit. Dans ces conditions, le temps de charge de 10 % à 80 % est communiqué à 27 minutes par le constructeur.

Selon la firme de Göteborg, le Volvo EX30 dans notre déclinaison d’essai revendique une autonomie de 450 km (norme WLTP), voir 590 km en cycle urbain (données WLTP). Or après nos différents cycles de charges, l’autonomie indiquée par l’ordinateur de bord oscillait entre 448 km et 450 km maximum avec une batterie chargée à 100 % de sa capacité.

D’après Volvo, la batterie pourrait retrouver 80 % de sa capacité en seulement 26 minutes de charge sur un point de charge rapide (155 kW) et seulement 56 minutes sur une borne de 50 Kw. Nous avons réalisé plusieurs cycles de charges de courtes durées sur des bornes rapides de 300 kW qui se sont déroulés sous les meilleures auspices. Dans ces conditions, il vous sera possible de retrouver en une vingtaine de minutes de charge, 25 à 30 % de capacité de batterie, de quoi reprendre son parcours avec une certaine sérénité.

Et pour faire passer le temps lors des recharges sur les bornes rapides, on peut également lancer les jeux vidéo sur l’écran central.

Sur notre propre borne de charge 7,4 kW (Ensto EVC100), un peu moins de 10 heures de charge sont nécessaires pour effectuer une charge complète à 100 %. Même si dans les faits, les recharges sont souvent effectuées dans une tranche de 20 % à 80 % de la capacité de batterie. Dans ces conditions, quelques heures suffisent sur ce type d’installation pour refaire le plein d’électrons.

Sur nos différents cycles de charges que ce soit sur le réseau publique ou privée, les temps estimatifs de fin de charge ont toujours été respectés, avec souvent de bonnes surprises à savoir une fin de charge terminée quelques minutes avant. A partir de l’ordinateur de bord, il est également possible de moduler la capacité maximum de charge et de programmer les horaires de charge, bien vu pour soulager votre réseau électrique domestique en fonction de votre consommation d’énergie à défaut de disposer d’un délesteur sur l’installation électrique.

Aussi, pour mener à bien notre essai, nous avons effectué une charge sur une prise secteur domestique (16A) à l’aide de ce module de charge (option à 415 euros). Ainsi le temps de charge s’établit aux environs de 40 heures. Par conséquent, ce mode de charge devra être considéré comme un câble auxiliaire et pour effectuer des charges vraiment occasionnelles.

Une LED lumineuse blanche au niveau de l’embase clignote lors de la charge. En revanche, pour déverrouiller le câble de charge de l’embase de la voiture, il vous faudra déverrouiller le cordon via l’écran multimédia, ce qui oblige à rentrer dans le véhicule et ressortir pour mener à bien cette opération.

BUDGET :

La moins chère des Volvo EX30 est affichée à partir de 39 100 euros dans sa version Start Single de 272 ch. Tandis que notre version d’essai Ultra Twin Motor Performance s’affiche au prix de 53 800 euros (hors options).

Aux dernières nouvelles, la firme suédoise a décidé de produire l’EX30 dans l’usine de Gand en Belgique, à partir de 2025. Ce que nous allons suivre de très près, car le véhicule pourrait ainsi profiter du bonus écologique sur l’hexagone. Puisque privé pour le moment, le véhicule étant produit en Chine à Zhangjiakou plus précisément. Cette actualité 2025 sera donc primordiale car le bonus écologique pourrait booster sérieusement le carnet de commandes pour les véhicules particuliers.

Le constructeur revendique une consommation électrique mixte de 17,5 kWh et une autonomie de 450 km, voir jusqu’à 592 km en agglomération.

A l’issue de notre essai, réalisé sur différents types de routes et mené à un rythme calme en ayant l’ordinateur de bord indiquait une consommation moyenne de 17,6 kWh.

A raison d’un kWh sur un réseau domestique facturé en moyenne 0,26 euros en septembre 2024 (hors frais d’abonnement et autres taxes diverses et variées), comptez un peu moins de 17 euros pour effectuer une charge complète. Soit un coût d’utilisation d’environ 3,81 euros/100 km, en se basant sur notre consommation moyenne durant notre périple.

A titre d’information, sur une borne de charge rapide 300 kW, le prix du kWh relevé durant notre essai était affiché à 0,59 euros (réseau Total Energie).

Enfin, il convient de souligner que le véhicule bénéficie d’une durée garantie constructeur de 3 ans ou 100 000 km, un très bon point. Tandis que les batteries Lithium-Ion bénéficient d’une garantie de 8 ans et/ou 160 000 km (au premier des termes échu).

Enfin en termes d’entretien, la réduction des coûts de maintenances et l’usure moindre des pièces sont des arguments à mettre en avant dans l’acquisition d’un véhicule électrique. En l’occurrence, le constructeur préconise des fréquences d’entretien tous les 24 mois ou 30 000 km.