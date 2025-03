Kia EV2 : le futur SUV urbain électrique se dévoile

Kia EV2 Concept

Kia poursuit son offensive électrique avec la présentation du Concept EV2, un SUV urbain électrique qui préfigure un modèle de série attendu en 2026. Conçu pour s’insérer sous l’EV3 et l’EV4 dans la gamme, ce nouveau venu entend proposer une alternative 100 % électrique aux petits SUV thermiques comme le Kia Stonic. Ce modèle, fabriqué en Slovaquie, devrait répondre principalement aux attentes du marché européen, avec une conception pensée pour l’urbanité et l’accessibilité.

Un design fidèle à l’ADN Kia

Le Concept EV2 adopte les codes stylistiques chers à Kia, avec une évolution du langage « Opposites United » déjà aperçu sur les modèles récents de la marque. À l’avant, on retrouve des feux de jour à LED en deux parties, un élément qui pourrait se retrouver sur d’autres modèles comme le futur Kia Seltos restylé.

Toutefois, comme souvent avec les concepts, certains éléments resteront au stade de l’expérimentation. On pense notamment aux portes à ouverture antagoniste et l’absence de montant central, aux poignées de porte escamotées, ou encore aux phares avant sans protection transparente. Ces choix esthétiques radicaux ne sont pas toujours compatibles avec les contraintes de production et de sécurité.

Kia EV2 Concept

Une architecture optimisée pour l’espace et le confort

À bord, Kia mise sur une présentation épurée et fonctionnelle. Le tableau de bord en tissu, les accents bleus et orange, ainsi que l’éclairage LED transversal donnent une touche moderne et dynamique. L’EV2 reprend la configuration double écran panoramique inaugurée sur d’autres modèles de la marque, combinant instrumentation numérique et écran tactile multimédia.

L’innovation la plus surprenante concerne les sièges arrière rabattables vers le haut, inspirés du système « Magic Seats » de Honda. Ce dispositif permettrait aux occupants avant de reculer leurs sièges au maximum pour s’étendre, voire s’installer à l’arrière sur un plancher parfaitement plat. Kia présente cette fonctionnalité comme une solution idéale pour le confort à l’arrêt, permettant par exemple de pique-niquer à l’intérieur du véhicule.

Kia EV2 Concept

Des fonctionnalités pensées pour un usage polyvalent

Comme d’autres modèles électriques du groupe Hyundai-Kia, l’EV2 devrait embarquer une technologie V2L (Vehicle-to-Load), permettant d’alimenter des appareils externes comme un ordinateur portable, une télévision ou même un autre véhicule électrique. Ce type d’innovation, déjà présent sur les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5, pourrait séduire les citadins et les amateurs d’activités de plein air.

Autre élément notable : un système de lumières communicantes sur les vitres avant, permettant d’afficher des messages à destination des piétons ou des autres conducteurs. Une approche qui pourrait renforcer l’interaction entre le véhicule et son environnement urbain.

Kia EV2 Concept

Une base technique optimisée

L’EV2 reposera sur la version 400V de la plateforme E-GMP (Electric Global Modular Platform), déjà utilisée par les EV3, EV4 et EV5. Cette architecture devrait permettre une recharge rapide, bien que moins performante que la version 800V des modèles haut de gamme comme l’EV6.

Si Kia n’a pas encore communiqué de données précises sur la batterie et l’autonomie, on peut s’attendre à une approche similaire à celle de ses concurrents dans le segment des petits SUV électriques. L’objectif est clairement de proposer un véhicule accessible, polyvalent et adapté aux besoins des citadins.

Une arrivée prévue pour 2026

Le Kia EV2 est attendu sur le marché dès 2026, avec des détails techniques qui seront précisés à l’approche de son lancement. Positionné comme une alternative électrique aux petits SUV thermiques, il viendra concurrencer des modèles comme la nouvelle Fiat Grande Panda ou encore la nouvelle Renault 5 E-Tech électrique.

Avec son design innovant, ses fonctionnalités pratiques et sa conception pensée pour la ville, le Kia EV2 pourrait bien devenir l’un des modèles électriques les plus attractifs de sa catégorie.

Kia EV2 Concept

Kia EV2 Concept