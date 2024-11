Mercedes-AMG annonce son premier SUV 100 % électrique sur plateforme dédiée

L’année 2025 marquera un tournant pour Mercedes-AMG avec le lancement de son tout premier SUV électrique indépendant, conçu sur la nouvelle plateforme AMG.EA. Annoncé récemment par le constructeur allemand, ce modèle représente une avancée majeure pour la marque de performance de Mercedes-Benz, qui s’engage résolument dans l’électrification tout en restant fidèle à l’ADN AMG : puissance, exclusivité et sensations de conduite uniques.

Un modèle 100 % AMG : l’indépendance de la plateforme AMG.EA

Ce SUV sera la deuxième création reposant sur la plateforme AMG.EA, lancée en 2022 et exclusivement destinée aux modèles AMG, sans lien technique direct avec les autres modèles électriques de Mercedes-Benz. Avec cette approche, AMG renforce son autonomie au sein de la maison-mère, une démarche stratégique pour fidéliser une clientèle en quête de véhicules haute performance aux spécificités distinctes. Le premier modèle de cette plateforme, une berline coupé inspirée du concept Vision AMG, devrait être commercialisé en 2025, avec le SUV AMG prévu peu après.

L’autonomie de la plateforme permet à AMG d’adapter tous les composants, du châssis aux moteurs en passant par la répartition des masses, spécifiquement pour ses exigences sportives. Ce choix stratégique permet aussi à Mercedes-AMG de se démarquer de la concurrence en proposant une technologie de pointe dédiée à la performance et au plaisir de conduite, même sur un modèle 100 % électrique.

Contexte : une demande croissante pour AMG prometteuse

Le succès d’AMG, en particulier sur les marchés américains et asiatiques, a conduit Mercedes à renforcer l’importance de sa branche sportive, au moment même où les ventes d’électriques classiques ont connu un ralentissement. Au troisième trimestre 2024, les ventes d’AMG ont bondi de 8 % par rapport à l’année précédente, alors que Mercedes-Benz enregistrait une baisse de 3 % de ses ventes globales, et même une chute de 31 % de ses ventes électriques. Ce contexte confirme la stratégie de Mercedes d’investir dans des modèles AMG au design exclusif et aux prestations premium, capables de susciter l’intérêt des amateurs de puissance et de technologie, même au sein d’un segment encore sceptique vis-à-vis de l’électrification.

Un design attendu entre élégance et sportivité

Mercedes-AMG s’apprête à bouleverser le marché des SUV électriques en misant sur des performances extrêmes et un design marquant. Si les détails esthétiques restent en partie confidentiels, le SUV devrait hériter des lignes agressives et fluides inspirées des concepts récents de la marque, tout en conservant des éléments distinctifs du design AMG. Les premiers modèles camouflés devraient entamer des tests d’hiver dès la fin de 2024, une étape cruciale pour garantir des performances optimales dans des conditions extrêmes.

Le développement de modèles AMG entièrement originaux, comme le SUV électrique, s’inscrit dans une stratégie de diversification de l’offre de la marque. En plus de ce SUV et d’une berline sur plateforme AMG.EA, AMG travaille également sur une série de modèles à haute performance, hybrides et thermiques, dont le très attendu roadster Mercedes-AMG PureSpeed. Cette stratégie vise à satisfaire une demande variée et à créer un équilibre entre véhicules électriques et thermiques, ces derniers continuant de bénéficier d’une durée de vie prolongée pour répondre à la demande persistante.

Le SUV AMG.EA sera la sixième création totalement indépendante d’AMG, rejoignant les icônes telles que la supercar SLS et les différentes générations de la GT. Contrairement aux versions AMG dérivées de Mercedes-Benz, comme les populaires SUV GLE et GLS, cette nouvelle création témoigne d’une évolution où AMG conçoit ses propres modèles de A à Z, une orientation qui pourrait intensifier la concurrence avec des marques comme Porsche et Audi.

AMG face aux défis de l’électrification : performances et autonomie en question

Pour AMG, l’électrification doit avant tout rimer avec performance, et Michael Schiebe, PDG de Mercedes-AMG, a d’ailleurs souligné que la plateforme AMG.EA vise d’abord à créer de vraies AMG avant de simples véhicules électriques. Ce message illustre l’approche d’AMG : proposer des modèles qui allient l’excellence sportive à des solutions de mobilité durable. Toutefois, le défi reste de taille, car les SUV électriques doivent répondre aux attentes en matière de puissance sans compromettre l’autonomie ni la praticité. AMG mise ici sur des batteries de haute capacité et des moteurs électriques capables de produire des performances impressionnantes pour attirer les puristes.