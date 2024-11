Premier SUV électrique de Bentley en 2026, en mode urbain !

Bentley a confirmé que son premier modèle entièrement électrique, prévu pour 2026, sera aussi le « premier SUV de luxe urbain au monde ». Conçu pour séduire une nouvelle clientèle en quête de raffinement et de durabilité, ce véhicule incarne l’ambition de Bentley de dominer le segment des SUV électriques haut de gamme. Ce modèle, plus compact que le célèbre Bentayga, devrait arriver sur le marché en 2027, redéfinissant la perception du luxe dans un cadre urbain.

Une ambition électrique en pleine expansion

Le choix de Bentley de lancer un SUV électrique de luxe, conçu pour les environnements urbains, marque un virage stratégique pour la marque. En effet, ce modèle compact d’environ cinq mètres se distingue des dimensions imposantes du Bentayga, long de 5,3 mètres, ce qui en fait une alternative plus maniable en ville, selon le PDG de Bentley, Frank-Steffen Walliser. Avec des concurrents potentiels tels que le BMW iX et le futur Porsche Cayenne, Bentley s’inscrit dans la tendance croissante des SUV électriques qui combinent polyvalence et élégance.

En outre, ce SUV ne remplacera aucun modèle actuel de la gamme Bentley ; il sera une addition unique, incarnant un nouveau style de vie plus urbain. Le constructeur britannique voit dans ce concept une occasion d’élargir son audience et de proposer un modèle qui allie l’autonomie nécessaire pour les longs trajets et la facilité d’utilisation en ville.

Une conception axée sur le confort et l’agilité

Bentley reste discret sur les spécifications techniques de ce futur SUV électrique, mais les premières indications montrent un souci d’équilibre entre une autonomie optimale et une recharge rapide. Bentley promet que ce modèle offrira « un confort élevé et une agilité accrue », reflétant la philosophie de la marque. Ce nouveau SUV devrait reposer sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric) du groupe Volkswagen, une architecture de pointe co-développée avec Porsche et Audi, et déjà utilisée pour des modèles électriques comme le Porsche Macan et l’Audi Q6 e-tron. Cette plateforme assure une base solide pour un véhicule performant et luxueux, tout en répondant aux attentes des clients Bentley en matière de confort et de réactivité.

Vers une gamme 100 % électrique d’ici 2035

Avec cet objectif ambitieux, Bentley prévoit de devenir une marque exclusivement électrique d’ici 2035. Chaque année, jusqu’à cette date, Bentley introduira de nouveaux modèles électrifiés, incluant des véhicules entièrement électriques ainsi que des hybrides rechargeables. Cependant, la marque a clairement indiqué qu’elle n’offrirait pas de plateformes hybrides et électriques sur un même modèle. Matthias Rabe, chef de l’ingénierie chez Bentley, justifie ce choix en soulignant que la différence de configuration entre les deux technologies empêche d’atteindre une efficacité optimale pour un véhicule de luxe.

Ce positionnement puriste reflète la volonté de Bentley de privilégier l’excellence sur la polyvalence. Contrairement à d’autres marques qui cherchent à combiner les deux types de motorisations sur une même plateforme, Bentley opte pour une approche dédiée, estimant que la technologie hybride et électrique ne peut coexister sans compromis sur la qualité et la performance.

Un design de caractère fidèle à l’héritage Bentley

Le SUV électrique de Bentley conserve un design classique et élégant qui rappellera certains éléments esthétiques du Bentayga. Le teaser dévoilé par la marque laisse entrevoir une silhouette aux lignes fluides, un long capot et des ailes arrière prononcées, caractéristiques de l’ADN Bentley. L’approche stylistique souligne l’engagement de la marque à maintenir une continuité visuelle tout en intégrant les nuances modernes nécessaires à l’électrification.

En optant pour un SUV plus compact, Bentley souhaite offrir un modèle plus adapté aux réalités de la vie urbaine, sans pour autant sacrifier la prestance et le luxe qui caractérisent la marque. Ce modèle, en plus de répondre aux besoins de mobilité urbaine, est une tentative audacieuse de redéfinir l’idée même de luxe dans un monde de plus en plus orienté vers la durabilité.

Conclusion : Bentley entre dans une ère nouvelle

En lançant un SUV électrique urbain, Bentley cherche à élargir son public tout en répondant aux défis modernes de l’électrification dans le segment du luxe. Ce modèle représente bien plus qu’une simple évolution technique : il symbolise la transition de Bentley vers une vision durable et exclusive de la mobilité de demain. Face à une concurrence de plus en plus intense, Bentley fait le pari que son approche raffinée et ciblée saura séduire les amateurs de luxe et de performance, même dans un contexte urbain. A suivre….