Conclusion essai Fiat 500e : notre avis

Essai Fiat 500e

Arrivée très tôt et précurseur du retour de la vague des électriques au design neo-rétro, la Fiat 500e est déjà un classique du genre. Cette citadine produite en Italie ne manque évidemment pas de charme, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Ses performances sont largement suffisantes pour la ville, et elle dispose d’un châssis qui permet de s’aventurer sur route ou autoroute sans frémir comme on volant d’une Dacia Spring. Malgré ses dimensions, c’est une vraie voiture. Elle fait cependant payer cher ses prestations, puisqu’à ce prix la nouvelle Renault 5 E-TECH par exemple offre une autonomie supérieure, plus d’espace, des portes arrière, et plus de puissance.

Clairement, la 500e est trop chère. Mais Fiat est conscient du problème, d’autant plus que les ventes se sont effondrées en 2024 pour ce best-seller. Une nouvelle mouture est donc attendue, sans doute avec d’autres batteries et un prix revu à la baisse. En attendant, ceux qui souhaitent acheter cette version pourront toujours à la fois négocier, et aussi profiter du bonus écologique tant qu’il y en a encore !

Ce que nous avons aimé :

Design séduisant

Planche de bord réussie

Système UConnect efficace

Performances suffisantes

Ce que nous avons moins aimé :

Autonomie limitée

Confort des sièges avant

Coffre réduit

