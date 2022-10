Déjà des évolutions pour la compacte DS 4 !

DS Automobiles peaufine la formule de sa compacte DS 4, et propose déjà plusieurs évolutions !

Une DS 4 Opera suréquipée

Commençons par les finitions. La gamme était déjà très vaste, avec les DS 4 Bastille, Performance Line, Trocadero, Cross Trocadero, Performance Line+, Rivoli, Cross Rivoli…

Visiblement, cela ne suffisait pas. DS propose désormais la finition Opera, la version qui sera tout simplement la plus équipée de toutes les DS 4. Avec par exemple les sièges électriques, chauffants et massants, avec sellerie cuir Nappa Brun Criollo à haute densité avec la fameuse confection bracelet de montre typique de la marque. Autres équipements en série, le hayon motorisé avec ouverture sans les mains, les vitres avant et arrière feuilletées, le toit ouvrant, la suspension pilotée DS ACTIVE SCAN suspension, le chargeur sans fil, ou encore le pédalier et le repose-pied en aluminium.

Il faudra en revanche passer par les options pour ajouter le pack DS DRIVE ASSIST 2.0, qui comprend désormais le changement de voie semi-automatique, pour changer automatiquement de voie à une vitesse comprise entre 70 km/h et 180 km/h.

Autre petit changement : les ingénieurs ont revu la détection de présence des mains sur le volant avec une nappe intégrée sur toute la jante…Plus besoin de mettre les mains à 10H10 !

Les prix de la nouvelle DS 4 Opera

Exemple de prix avec la DS 4 Cross Opera, proposée à partir de 55700 euros. Heureusement à ce tarif, vous ne serez pas condamné au petit 3 cylindres Puretech proposé à partir de 33450 euros sur la finition Bastille, mais vous aurez droit à la motorisation E-Tense 225 ch. La motorisation hybride rechargeable est la plus puissante de la gamme, et évolue elle aussi. Une gestion logicielle améliorée permet de gagner 13 % d’autonomie en électrique, ce qui fait grimper l’autonomie électrique à 62 km.

Mais si vous souhaitez le 3 cylindres, il est aussi proposé, à 47450 euros tout de même sur la DS 4 Opera. Ce bloc de 130 ch a-t-il déjà été vendu aussi cher ? En alternative, le BlueHDI 130 est affiché à 48400 euros.

Autre changement, la montée en gamme de la finition Bastille, qui remplace aussi la finition Bastille +. Elle s’enrichit au passage de décors Noir Basalte façon écaille, d’un guillochage Clous de Paris Platine et d’une console centrale fermée.

Et enfin concernant les finitions Performance Line et Performance Line+, les logos DS sont désormais en noir sur la calandre et le hayon. Autre détail, les protections de bas de portes passent au noir texturé.

Depuis le début de l’année, la DS 4 s’est écoulée en France à hauteur de 5304 exemplaires, ce qui la place en 53 ème place du marché. Elle se situe derrière les Mercedes Classe A et Audi A3, mais devant la BMW Série 1.