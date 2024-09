Cette Denza Z9GT met le paquet pour concurrencer la Taycan

Denza Z9GT

L’arrivée de Denza sur le marché européen pourrait bien marquer un tournant dans le monde des véhicules électriques haut de gamme. En se positionnant face à des modèles comme la Porsche Taycan Sport Turismo, Denza, une marque peu connue mais prometteuse, pourrait bien bouleverser les codes établis. Lancée sous la tutelle de BYD, l’un des géants chinois de l’automobile, Denza se distingue par son ambition de conquérir le marché international, et son modèle Z9GT semble taillé pour relever ce défi.

Une conception ambitieuse pour rivaliser avec les meilleures

Denza n’est pas une nouvelle venue dans le monde de l’automobile. Fruit d’une collaboration initiale entre BYD et Mercedes-Benz, la marque se positionne comme une alternative premium à la gamme classique de BYD. La Z9GT, avec son design évoquant une rencontre entre le style musclé et raffiné du Taycan Sport Turismo et une touche d’esthétique asiatique, se veut être une véritable déclaration d’intention.

La Z9GT mesure 5,18 m de long et 1,99 m de large, des dimensions légèrement supérieures à celles de la Taycan Sport Turismo, mais avec une empreinte au sol plus courte que la Porsche Panamera. Ce format offre à la Z9GT un avantage en termes d’espace intérieur, en particulier grâce à son empattement plus long, gage d’un habitacle spacieux et confortable. Sur le plan esthétique, la Z9GT parvient à marier des lignes dynamiques avec des détails subtils qui rappellent le design minimaliste inspiré par le Bauhaus, tout en intégrant des éléments de la culture orientale.

Denza DZ9GT

Des performances qui s’annoncent redoutables

Sous son capot, la Z9GT cache une technologie impressionnante. Reposant sur la plateforme e-Platform 3.0 de BYD, déjà éprouvée sur des modèles comme la BYD Seal, la Z9GT est équipée d’une batterie LFP de 100 kWh utilisant la technologie « blade » de BYD. Cette batterie promet une autonomie de 630 kilomètres, bien que ce chiffre soit basé sur le cycle CLTC, souvent jugé plus optimiste que les normes européennes.

La version la plus puissante de la Z9GT bénéficie d’une configuration tri-moteur, avec un moteur de 308 chevaux à l’avant et deux moteurs de 321 chevaux à l’arrière, pour une puissance totale de 1 000 chevaux. Cette cavalerie permettrait à la Z9GT d’atteindre les 100 km/h en seulement trois secondes, le plaçant ainsi au même niveau que la Tesla Model S Plaid.

Denza DZ9GT

Une technologie avancée pour le quotidien

La Z9GT ne se contente pas d’afficher des performances dignes d’une sportive. Il intègre également des innovations technologiques destinées à améliorer l’expérience de conduite au quotidien. Parmi celles-ci, le « crab walk », une fonctionnalité qui permet au véhicule de se déplacer latéralement grâce à une direction des roues arrière indépendante, rappelant le mode disponible sur le Hummer EV. Cette technologie, combinée à un rayon de braquage ultra-court de seulement 4,2 mètres, fait du Z9GT un véhicule étonnamment maniable pour ses dimensions, idéal pour les manœuvres en ville ou les stationnements difficiles.

Le système de suspension ajustable, offrant une variation de hauteur jusqu’à 50 mm, est un autre atout majeur. Il permet d’adapter la garde au sol du véhicule selon les conditions de route, qu’il s’agisse d’une conduite sportive sur circuit ou d’une balade sur des routes de montagne.

L’intérieur de la Z9GT se veut à la hauteur de son ambition extérieure. Denza a mis l’accent sur le confort et la technologie, avec une attention particulière portée aux détails. Le tableau de bord intègre un écran tactile central de grande taille, flanqué de deux écrans supplémentaires pour le conducteur et le passager avant. La console centrale abrite deux chargeurs de smartphone et un toit panoramique double vient compléter cette ambiance high-tech.

Les sièges avant, dotés de la fonction « zéro gravité », peuvent être inclinés presque à l’horizontale pour un confort maximal lors des pauses, tandis que deux réfrigérateurs, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, ajoutent une touche de luxe à cet habitacle déjà bien équipé.

Denza DZ9GT

Une stratégie de conquête mondiale

Si la Z9GT est actuellement vendu en Chine à un prix de départ avoisinant les 42 000 euros, il est probable que son tarif soit revu à la hausse lors de son éventuelle commercialisation en Europe. Denza pourrait bien être la deuxième marque de BYD à entrer sur le marché européen, après l’arrivée récente de modèles BYD comme le Tang et le Han. Avec ses ambitions internationales, Denza semble prête à défier les géants de l’automobile haut de gamme sur leur propre terrain.

Denza DZ9GT