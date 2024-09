Audi nous tease son nouveau Q5 avant une arrivée à la rentrée

Audi nous tease son nouveau Q5

Audi est en plein renouvellement de gamme, et les nouveautés se bousculent cette année ! Après l’arrivée des nouvelles A3 et Q6 e-tron, ce sont les A5 et A6 e-tron qui ont été dévoilées. Sans oublier le facelift du haut de gamme électrique, la nouvelle Audi e-tron GT. Mais ce n’est pas tout puisque le nouveau Q5 semble déjà vouloir pointer le bout de sa calandre…

Début du teasing pour l’Audi Q5

La date du reveal du nouveau Q5 est déjà officielle : ce sera le 2 septembre prochain. Et la marque allemande nous offre au passage une photo de son projecteur avant. Celui-ci est très effilé, avec une signature lumineuse en partie haute sans doute programmable par l’utilisateur. On aperçoit également la calandre sans contour, exit la partie chromée…

Le design du SUV familial Audi va donc fortement évoluer, dans la tendance des derniers modèles. Il sera en tout cas plus classique que le Q6 e-tron en conservant des projecteurs sur un étage et non deux.

Audi ne l’a pas précisé, mais les prototypes débusqués sur la route l’ont prouvé : il y aura bien toujours deux carrosseries, le Q5 standard et le Q5 Sportback avec une silhouette de SUV coupé. La partie arrière présentera dans les deux cas un bandeau lumineux, qui pourra bénéficier de la technologie OLED.

Une nouvelle génération proche de l’A5

Comme la nouvelle génération de l’A5 qui remplace à la fois les A4 et A5, le Q5 reposera sur une version évolue de l’ancienne plate-forme MLB. Cette plate-forme PPC dédiée aux véhicules thermiques des catégories D et plus chez Audi permet d’installer des motorisations généreuses.

Dans un premier temps, le nouveau Q5 sera cependant essentiellement livrable avec les 2.0 TFSI et 2.0 TDI en 204 ch, avec hybridation légère dans le second cas. Les motorisations hybrides rechargeables arriveront dans un deuxième temps, avec différents niveaux de puissance et une autonomie qui dépasse les 100 km en électrique.

Audi a annoncé lancer 20 nouveaux modèles en 2024 et 2025, dont plus de 10 modèles électriques.