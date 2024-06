Audi e-tron GT 2024 : les nouveautés du facelift

Audi e-tron GT 2024

Audi restyle son e-tron GT, avec une gamme composée de trois modèles : l’Audi S e-tron GT, l’Audi RS e-tron GT, et l’Audi RS e-tron GT performance. Disponibles à la commande à partir du 20 juin 2024, ces nouveaux modèles apportent une progression bienvenue au niveau de l’-’autonomie, des performances et de la technologie de recharge. Une mise à jour bienvenue et même indispensable pour cette Audi e-tron GT 2024 qui représente le fleuron électrique pour la marque allemande !

Les changements esthétiques

Les nouvelles versions de l’e-tron GT arborent un toujours aussi dynamique, avec quelques retouches. L’Audi S e-tron GT se distingue par une face avant homogène et expressive, avec une calandre Singleframe inversée entourée d’un masque noir et des structures en relief. L’Audi RS e-tron GT adopte un look plus radical avec une calandre à structure 3D en nid d’abeille et un diffuseur arrière aux lignes épurées. L’Audi RS e-tron GT performance, première RS performance entièrement électrique, propose en option un toit en carbone foncé mat et des éléments de camouflage en carbone exclusifs.

La nouvelle identité visuelle inclut un design bidimensionnel des anneaux Audi et une palette de neuf coloris extérieurs, dont des finitions métallisées et à effet perlé. Un pack esthétique noir est également disponible pour la personnalisation. Audi a aussi revisité sa gamme de jantes avec de nouvelles options de 20″ et 21″, rappelant le style emblématique de la « jante AVUS » de 1991.

Audi RS e-tron GT 2024

Un habitacle plus écologique

L’intérieur des nouveaux modèles reflète l’engagement d’Audi envers les matériaux durables. Les sièges, le volant et les seuils d’entrée ont été redessinés avec des matériaux comme la microfibre Dinamica et le tissu Cascade, tous deux composés en partie de polyester recyclé. Les options incluent des incrustations en bois de bouleau et en camouflage carbone mat pour s’harmoniser avec l’extérieur.

Le cockpit virtuel Audi fournit des informations détaillées sur la température de la batterie et la puissance de charge maximale. Un toit panoramique intelligent, utilisant la technologie des cristaux liquides dispersés dans des polymères (PDLC), permet de passer de la transparence à l’opacité pour minimiser la lumière directe du soleil.

L’intérieur de l’Audi RS e-tron GT 2024

Les changements techniques

Les nouveaux modèles e-tron GT sont équipés de moteurs synchrones à aimant permanent (PSM) sur les essieux avant et arrière, offrant une puissance impressionnante. L’Audi S e-tron GT atteint 500 kW (679 ch), l’Audi RS e-tron GT 630 kW (856 ch), et l’Audi RS e-tron GT performance 680 kW (925 ch), en faisant la voiture de production la plus puissante d’Audi à ce jour. Les temps d’accélération varient de 3,4 secondes pour l’Audi S e-tron GT à seulement 2,5 secondes pour l’Audi RS e-tron GT performance.

On a donc affaire à l’Audi de série la plus puissante jamais produite par la firme d’Ingolstadt. La hiérarchie est toutefois respectée au sein du groupe VW, puisque la Porsche Taycan Turbo GT reste plus véloce avec seulement 2,2 s au 0 à 100 km/h !

La batterie haute tension a été optimisée pour une densité énergétique accrue et une réduction de poids, offrant une autonomie pouvant atteindre 609 km. La capacité de recharge rapide a été améliorée, permettant une recharge de 10 à 80 % en seulement 18 minutes sur une station haute puissance (HPC). Des progrès bienvenus, qui devraient être appréciés par la clientèle.

Les nouveaux modèles sont équipés d’une suspension pneumatique innovante et d’un système de conduite dynamique Audi drive select, offrant un équilibre parfait entre confort et dynamique de conduite. Les modèles RS proposent des modes RS1 et RS2 configurables, avec un mode performance exclusif pour l’Audi RS e-tron GT performance. La direction intégrale améliore la maniabilité à basse vitesse et la stabilité à haute vitesse.

Audi RS e-tron GT 2024

Les prix sont déjà connus pour l’e-tron GT 2024

Les nouvelles versions de l’Audi e-tron GT sont disponibles à la commande dès le 20 juin 2024. Les prix débutent à 128 250 euros pour l’Audi S e-tron GT, 162 400 euros pour l’Audi RS e-tron GT, et 175 350 euros pour l’Audi RS e-tron GT performance. Toujours aussi élitiste, l’Audi e-tron GT 2024 replace les curseurs un peu plus loin, ce qui risque aussi de donner un coup de vieux aux modèles en circulation, techniquement parlant.

Audi RS e-tron GT 2024

Audi e-tron GT 2024

Audi e-tron GT 2024

Audi e-tron GT 2024