L’ancien Dacia Duster est encore disponible mais que sur stock

Dacia Duster Extreme

Alors que la troisième génération du Dacia Duster arrive en concessions, la seconde génération est encore proposée au catalogue. Attention toutefois : il n’est plus possible de configurer un véhicule pour une commande usine, seuls les exemplaires sur stock sont encore disponibles. Vaut-il encore le coup face à la nouvelle version ?

Des tarifs plus abordables

Point fort de l’ancien Duster : des prix qui sont encore plus abordables. Même s’il a encore augmenté au fur et à mesure des années, le Duster Essential est ainsi affiché à 17990 euros avec la motorisation ECO-G de 100 ch. Si l’équipement est basique, il comprend tout de même la climatisation manuelle et l’autoradio bluetooth. A titre de comparaison, la gamme du nouveau Duster débute à 19690 euros, soit 1700 euros de plus.

Dès le niveau de finition Expression, l’ancien Duster conserve un atout non négligeable pour certains gros rouleurs : sa motorisation diesel. Car le nouveau fait l’impasse sur ce carburant, qui reste pourtant associé à un prix de revient kilométrique très compétitif.

Le Duster Expression Blue dCi 115 4X2 est proposé à 21450 euros, avec une consommation mixte de 4,8 L seulement. C’est moins que la version Hybrid 140 du nouveau, qui est vendue à partir de 26600 euros !

Ceux qui souhaitent un Duster diesel neuf doivent donc foncer en concession pour trouver l’un des derniers exemplaires neufs. Cette motorisation diesel est également proposée en transmission 4X4, alors que le nouveau Duster n’est proposé en 4X4 qu’avec le bloc essence TCe de 130 ch. Le diesel est un peu plus coupleux ( 260 Nm contre 230 Nm ), et consomme un peu moins. En revanche le nouveau Duster 4X4 TCe 130 est proposé à partir de 25700 euros en finition Expression. Pas beaucoup plus cher que le Duster Blue dCi 115 4X4, qui lui nécessite de passer sur la finition Journey, affichée à 25100 euros.

Au final

Seuls ceux qui veulent absolument du diesel ont intérêt de se diriger vers l’ancien Duster. Les prix affichés en concession sur les Duster d’ancienne génération ne font pas vraiment rêver car ils avaient beaucoup augmenté, et les remises ne semblent pas non plus au rendez-vous. A ce compte-là, autant privilégier la nouvelle génération….